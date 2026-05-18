موقف واحد للقوى السنّية: المظلومية كبيرة

لفت مصدر نيابي إلى أن معظم السنّية في أصبحت في توجه واحد من ، وباتت لديها قناعة راسخة بأن ، في حقبة معينة، عملت من خلال رئاستها بتوجه محدد تحت ستار "الإرهاب"، ما نتج عنه، بحسب المصدر، مظلومية كبيرة على عدد لا يُستهان به من الموقوفين والمحاكمين أمامها.ومن هنا، يجري الحديث بجدية عن إعادة محاكمة عدد من المحكومين في تلك الحقبة، بهدف رفع الظلم عنهم إذا تبيّن أن هناك تلاعباً أو تضليلاً حصل لغايات معينة.وأكد المصدر أن أي إعادة للمحاكمات، في حال حصلت، لن تكون مرتبطة بقانون العفو الحالي.