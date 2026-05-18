|
لبنان
نقابة المعلّمين تنعى نقيبها السابق أنطوان السبعلاني: شكّل محطة مضيئة في العمل النقابي والتربوي
18-05-2026
|
01:31
نعى نقابة المعلّمين في بيان، نقيبها السابق أنطوان السبعلاني، الذي وافته
المنية
يوم أمس الأحد، "بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء والتفاني في خدمة الأسرة التربوية والدفاع عن حقوق المعلّمين وكرامتهم".
وجاء في بيان النعي: "لقد شكّل الراحل محطة مضيئة في العمل النقابي والتربوي، وترك بصمات راسخة في مسيرة نقابة المعلّمين، حيث كرّس جهوده لخدمة القطاع
التربوي
، مؤمنًا برسالة التعليم ودور المعلّم في
بناء الأجيال
وصون مستقبل الوطن. إنّ نقابة المعلّمين، إذ تتقدّم من عائلة الفقيد الكريمة ومن الأسرة التربوية بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة، تسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبّيه الصبر والسلوان".
تُقام مراسم الدفن لراحة نفسه يوم الثلثاء ١٩ أيار الجاري عند الساعة الرابعة بعد الظهر في
كنيسة سيدة
الانتقال –
سبعل
، حيث يُوارى الثرى في مدافن البلدة. وتُقبل التعازي في بلدته سبعل، الثلثاء ١٩ أيار من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً في بيت سبل. الأربعاء ٢٠ أيار من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى السادسة مساءً في بيت سبعل. وتقبل التعازي يوم الخميس في
قاعة كنيسة
القلبين الأقدسين – بدارو، وذلك من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
