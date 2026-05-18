باسيل عاد "الى قواعده"

Advertisement

بدت مقابلة رئيس الأخيرة لافتة من حيث النبرة السياسية التي اعتمدها تجاه ، إذ ظهر كمدافع شرس عن الحزب في أكثر من ملف، رغم محافظته شكلياً على مستوى معين من الانتقاد المرتبط ببعض السلوكيات والقضايا الداخلية والاقليمية.المضمون السياسي العام للمقابلة أوحى بأن الرجل عاد إلى التموضع قريباً جداً من "الحزب"، وان كان هذا الامر لم يحصل.وتربط مصادر سياسية هذا التحول بجملة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها شعور باسيل بأن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترميم العلاقة مع "الحزب" في ظل التحولات الإقليمية والتوازنات الجديدة.واقعفي المقابل، وبحسب دراسة احصائية لاحد الاحزاب، تبين انه رغم كل التحولات السياسية والضغوط التي شهدتها الساحة اللبنانية خلال الفترة الماضية، تمكن " " من تحسين واقعه الشعبي أو على الأقل وقف حالة الاستنزاف التي يعاني منها منذ سنوات.وتشير المعطيات إلى أن "التيار" نجح في الحفاظ على جزء أساسي من قاعدته الشعبية، مستفيداً من إعادة شد العصب الداخلي ومن تبدل أولويات الشارع المسيحي بعد التطورات الأخيرةوترى مصادر سياسية أن هذا الاستقرار النسبي يمنح قيادة "التيار"فرصة للبدء سريعاً بعملية إعادة تنظيم داخلية، سواء على مستوى الهيكل الحزبي أو التحضير للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً أن المرحلة الماضية كشفت حاجة "التيار"إلى إعادة ترتيب أولوياته السياسية والتنظيمية.