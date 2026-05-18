|
25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
لبنان
إقتصاد
لبنان
أسلوب جديد للسرقة في العاصمة وضواحيها.. احذروا!
في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن تراجع معدل السرقات والجريمة في
لبنان
في ظل الحرب. إلا أن الواقع يبدو مختلفًا، إذ تتوالى الحوادث التي تعكس حالة من التفلت الأمني في العاصمة
بيروت
وضواحيها.
وبحسب المعلومات، بدأت عصابات تنشط في المنطقة، وغالبًا ما تتألف من ثلاثة أشخاص ينفذون عمليات سرقة ثم يفرّون من المكان.
وتقوم الطريقة على أن تتقدم سيدة مسنّة، ذات مظهر لائق لا يوحي بالفقر أو بالتسول، من أحد المارة، وخصوصًا من فئة المراهقين، وتطلب المساعدة مدعية أنها جاءت لزيارة صديقتها لكنها أضاعت أموالها، وتحتاج مبلغًا بسيطًا لتتمكن من العودة بسيارة أجرة إلى منزلها، ما يدفع بعض الأشخاص إلى إخراج محافظهم لمساعدتها.
عندها، يظهر شابان من خلف الشخص المستهدف، وبمجرد إخراجه محفظته، يقومان بسرقتها والفرار بسرعة من المكان.
وتكررت هذه الحادثة مع أكثر من فتاة خلال الأيام الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول الوضع الأمني في العاصمة، ومدى قدرة السارقين على تنفيذ هذه الأفعال في وضح النهار دون أي رادع.
إحذروا.. حملات احتيال متطورة تستهدف سرقة حساباتكم المصرفية
إحذروا.. حملات احتيال متطورة تستهدف سرقة حساباتكم المصرفية
ما جديد قضية سرقة 4 مليون دولار من هيفا وهبي؟
ما جديد قضية سرقة 4 مليون دولار من هيفا وهبي؟
السيّد بحثت مع محافظ بيروت في تعزيز الاستجابة الاجتماعية وافتتاح مراكز خدمات جديدة في العاصمة
السيّد بحثت مع محافظ بيروت في تعزيز الاستجابة الاجتماعية وافتتاح مراكز خدمات جديدة في العاصمة
سلام: اتخذنا تدابير جديدة في العاصمة بيروت للحفاظ على الأمن
سلام: اتخذنا تدابير جديدة في العاصمة بيروت للحفاظ على الأمن
شهداء وجرحى... الغارت الإسرائيليّة تتجدّد في الجنوب
شهداء وجرحى... الغارت الإسرائيليّة تتجدّد في الجنوب
07:09 | 2026-05-18
عون بحث مع السفير الفرنسي في التطورات المتصلة بمفاوضات واشنطن
عون بحث مع السفير الفرنسي في التطورات المتصلة بمفاوضات واشنطن
06:48 | 2026-05-18
تعميم من بلدية كفردبيان يتعلّق بالنظافة العامة ورمي النفايات
تعميم من بلدية كفردبيان يتعلّق بالنظافة العامة ورمي النفايات
06:40 | 2026-05-18
7 أطنان... هبة طبية من مجلس وزراء الصحة العرب
7 أطنان... هبة طبية من مجلس وزراء الصحة العرب
06:37 | 2026-05-18
غارة إسرائيليّة استهدفت معركة... وبعد تجمّع مواطنين هذا ما فعلته إسرائيل
غارة إسرائيليّة استهدفت معركة... وبعد تجمّع مواطنين هذا ما فعلته إسرائيل
06:32 | 2026-05-18
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
10:30 | 2026-05-17
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
08:59 | 2026-05-17
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
11:00 | 2026-05-17
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
23:24 | 2026-05-17
هل اقتربت الحرب مجددا على ايران؟
هل اقتربت الحرب مجددا على ايران؟
10:00 | 2026-05-17
07:09 | 2026-05-18
شهداء وجرحى... الغارت الإسرائيليّة تتجدّد في الجنوب
06:48 | 2026-05-18
عون بحث مع السفير الفرنسي في التطورات المتصلة بمفاوضات واشنطن
06:40 | 2026-05-18
تعميم من بلدية كفردبيان يتعلّق بالنظافة العامة ورمي النفايات
06:37 | 2026-05-18
7 أطنان... هبة طبية من مجلس وزراء الصحة العرب
06:32 | 2026-05-18
غارة إسرائيليّة استهدفت معركة... وبعد تجمّع مواطنين هذا ما فعلته إسرائيل
06:30 | 2026-05-18
إدمون ساسين في "لائحة الشجاعة".. ترشيحٌ باسم صحافيي لبنان
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
