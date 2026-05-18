سجال عوني - قواتي واتهامات "بملايين الدولارات"

اشتعل السجال الإعلامي بين المحامي والناشط السياسي والوزير السابق ، على خلفية ملف يتصل بقرارات المتعلقة بإنفاق مالي واتهامات بهدر ملايين الدولارات مرتبطة بوزيرين سابقين.وبدأ التوتر بعدما نشر عقل مواقف حادة تحدّث فيها عن تحويل ملايين الدولارات من المال العام، مستنداً إلى ما وصفه بمعطيات رقابية تتعلق برياشي واحد الوزراء السابقين، ما استدعى رداً نارياً من الذي شنّ هجوماً شخصياً قاسياً على عقل مستخدماً عبارات هجومية حادة، من دون الدخول في تفاصيل الملف المطروح.وأثار السجال تفاعلاً واسعاً على ، خصوصاً مع إعادة فتح ملف الإنفاق العام والهدر السياسي بطريقة تصعيدية بين الطرفين.