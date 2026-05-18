الهدنة التي لا تُقنع النازحين: أزمة ثقة لا تبدّدها البيانات الرسمية

في السياسة، يمكن قياس الهدنة بلغة الأرقام، كعدد الأيام المقترحة، ومواعيد الاجتماعات المرتقبة، والعبارات المطاطة في البيانات الرسمية. أما على أرض الواقع اللبناني، وتحديدًا في الجنوب، فالمقياس مختلف تم...