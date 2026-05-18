عناصر الدفاع المدني يعيدون فتح طريق راشيا – الماري

قام عناصر الدفاع المدني من الفخار بجهود جبارة لفتح طريق - ، مستعينين بالمعاول والمجارف وحتى بأيديهم لإعادة التي قُطعت جراء غارة إسرائيلية استهدفتها مساء أمس الأحد وذلك لتسهيل شؤون الأهالي في المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة " ".و طريق راشيا - الماري يُعتبر الشريان الذي يربط بلدة الماري بحاصبيا، كما أنه المنفذ الوحيد للبلدة.