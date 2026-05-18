الحوت: سأشارك اليوم في الاجتماع في مكتب بو صعب بروحية الحوار

كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "يريد البعض تحويل اقتراح إلى ساحة تجاذب سياسي وتسجيل نقاط، فيما المطلوب مقاربته بروح المسؤولية الوطنية والإنصاف. أشارك اليوم في الاجتماع في مجلس النواب الأستاذ بروحية الحوار، سعياً للوصول إلى نص متوازن ومتفاهم عليه، يسهّل إقرار القانون، ويضمن وحدة المعايير والمساواة أمامها. هذا الملف لا يجوز أن يبقى أسير الالتباسات والأخطاء التي رافقت التوقيفات والتحقيقات والمحاكمات، خصوصاً في حق شريحة من الموقوفين الإسلاميين الذين طالت معاناتهم ومعاناة عائلاتهم. العفو العام إجراء استثنائي، لكنه اليوم ضرورة وطنية لإقفال جرحٍ مفتوح، وترسيخ المصالحة المجتمعية في ظرف يحتاج فيه البلد إلى العدالة لا المزايدات".