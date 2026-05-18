حدثان خطيران في 24 ساعة.. لبنان أمام أيام مفصلية

لم يعد الأمر يتعلق فقط بأزمة سياسية أو اقتصادية أو حتى أمنية، بل بات يرتبط بأصل وجود لبنان بالشكل الذي عرفه اللبنانيون منذ عقود، خصوصاً مع التحولات الكبرى التي تضرب من غزة إلى الجنوب اللبناني وصولاً إلى .حدثان بارزان وقعا أمس لا يمكن التعامل معهما كأمرين عابرين. الأول تمثل في الاشتباك المحدود الذي وقع بين " " والجيش شمال نهر الليطاني وتحديداً في دير الزهراني، وهو تطور شديد الحساسية بغض النظر عن حجم الاشتباك أو أسبابه الحقيقية التي لم تُعرف بالكامل حتى الآن. خطورة الحادثة لا تكمن فقط في وقوعها، بل في التوقيت السياسي والعسكري الذي جاءت فيه، إذ إن أي احتكاك بين الحزب والمؤسسة العسكرية يفتح الباب أمام مخاوف كبيرة من محاولات دفع الداخل اللبناني نحو توترات لا يريدها أحد.أما الحدث الثاني فكان مرتبطاً بالوعود التي تلقتها حول إمكانية الوصول إلى هدنة حقيقية، وهي وعود لم تتحقق على أرض الواقع حتى اللحظة. فالميدان يقول شيئاً مختلفاً تماماً عن الكلام الديبلوماسي المتداول في الكواليس، خصوصاً أن التصعيد لا يوحي بوجود قرار فعلي بوقف إطلاق النار أو الذهاب نحو تسوية مستقرة.من الواضح أن لا تريد حتى الآن تثبيت وقف شامل لإطلاق النار، بل تبدو وكأنها تحاول إدارة الضغط العسكري والسياسي بأقصى درجة ممكنة. وخلال الأيام الأخيرة حاولت جس نبض حزب الله ودفعه نحو موقف يتيح تحميله مسؤولية تعطيل أي هدنة محتملة، إلا أن الحزب تعامل بقدر كبير من البرودة والذكاء مع هذه المحاولات، متجنباً الوقوع في الفخ السياسي والإعلامي الذي كان يُحضّر له.كل ذلك يحصل بالتزامن مع رفع سقف التهديدات ضد إيران، ومع ازدياد المؤشرات التي تتحدث عن إمكانية اشتعال الحرب مجدداً على مستوى أوسع. وهنا تكمن خطورة المرحلة بالنسبة إلى لبنان، لأن أي انفجار إقليمي كبير لن يبقى بعيداً عن ساحته، بل سيضعه مجدداً في قلب المواجهة، في وقت تبدو فيه الدولة عاجزة عن تحمل أي اهتزاز إضافي، سواء أمنياً أو اقتصادياً أو حتى اجتماعياً.