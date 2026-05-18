في مناطق جبل لبنان.. هذا ما سرقته عصابة من داخل المنازل والمحال التجارية

18-05-2026 | 03:18
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المنازل والمحال التجارية في مناطق جبل لبنان، كان آخرها سرقة تحف من داخل محل معدّ لصناعة التماثيل والتحف في محلة الدورة بتاريخ 29-4-2026.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد عصابة السرقة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة خلال ساعات من تحديد هوياتهم، وهم:

– ش. إ. (مواليد 2014، لبناني) م. ح. (يبلغ من العمر حوالى 17 عاماً، سوري) ح. ع. (مواليد 2011، سوري)

وفي التاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهم في محلة النبعة. وبتفتيشهم، ضُبط بحوزتهم بعض الأواني النحاسية.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ العديد من عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع، ومنها العملية المذكورة في محلة الدورة، وأنهم قاموا ببيع كمية كبيرة من المسروقات داخل "بورة" في محلة النبعة مقابل مبلغ مالي.

أُجري المقتضى القانوني بحقهم، وتم تسليمهم مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص".
