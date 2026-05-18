اعتبارًا من هذا التاريخ.. لبنان سيتأثر بمنخفض جوي جديد

18-05-2026 | 03:40
اعتبارًا من هذا التاريخ.. لبنان سيتأثر بمنخفض جوي جديد
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الاصراد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة واستمرار تكوّن الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة أحيانا.
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

طقس ربيعي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اليوم الاثنين تحت تأثير كتل هوائية رطبة وباردة نسبيا تؤدي الى انخفاض  بدرجات الحرارة وهطول بعض الأمطار المتفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية ، على ان يستقر الطقس تدريجا اعتبارا من المساء. ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مساء يوم الأربعاء بمنخفض جوي محدود الفعالية مصدره جنوب غرب تركيا.   

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 15 و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

غائم بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة، ويتوقع هطول امطار متفرقة وموحلة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية ، يتكوّن الضباب على المرتفعات وتتنشط الرياح أحيانا، على ان يستقر الطقس تدريجا اعتبارا من بعد الظهر.

الثلثاء:  

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة واستمرار تكوّن الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة أحيانا.

الأربعاء:  

غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال 70 كلم/س بخاصة شمال البلاد، تتكاثف الغيوم ليلا وتهطل أمطار متفرقة.

الخميس:  

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال5 درجات، يتكوّن الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يصحبها انفراجات واسعة ، على ان تخف فرص الامطار ليلا ويستقر الطقس تدريجا .



-الحرارة على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 11 الى 23 درجة. 



-الرياح السطحية:  جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 15 و 50 كم/س.

-الانقشاع: متوسط الى سيىء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65  و 90 %

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,37   



-ساعة غروب الشمس:  19,34
