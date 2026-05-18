وفد من رابطة موظّفي الإدارة العامة يزور لابورا ويبحث حقوق العاملين في القطاع العام

زاروفد من رابطة "موظّفي " لابورا، حيث كان له لقاء مع الأب طوني خضره.ضمّ الوفد كلاًّ من: رئيس الرابطة رائد ، ربيع ، ممثلة الجمعيّة لدى الحكومة جوسلين يمّين والأعضاء حُسن الياس حدّاد والياس .وتمّ خلال اللقاء ، بحسب بيان "البحث في شؤون الإدارة العامّة وشجونها، بخاصة تلك المتعلّقة بحقوق موظّفي القطاع العام في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي يعانون منها منذ سنوات، مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، بالإضافة إلى مطالب إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، وتحسين أوضاع العاملين في ".وتم في ختام، اللقاء تأكيد "التعاون المشترك بين الطرفين حول العديد من الأهداف، بخاصّة في ما يتعلّق بالحفاظ على التوازن والكفاءة في الإدارة العامّة وحماية حقوق الموظّفين المادّية والمعنويّة".