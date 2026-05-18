الخاج حسن: من يعتقد أن بإمكانه تمرير 17 أيار جديد فهو واهم جداً

18-05-2026 | 04:35
الخاج حسن: من يعتقد أن بإمكانه تمرير 17 أيار جديد فهو واهم جداً
حذر النائب حسين الحاج حسن من "مسار أمني يجري التحضير له في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، من المقرر أن يبدأ في 29 من الشهر الحالي".
وقال الحاج حسن خلال احتفال تأبيني للشهيد عباس محمد عبدو المصري في حسينية الامام المهدي في بلدة العين، في حضور النائب ملحم الحجيري وفاعليات سياسية وحزبية واجتماعية وعوائل الشهداء وأهالي  المنطقة، إن "هذا المسار تريده أميركا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة"، مشدداً على "مخاطره على لبنان كله".

وأضاف:" أن السلطة كانت قد أعلنت قبل شهرين أنها لن تذهب إلى مفاوضات قبل وقف إطلاق النار، واليوم صرتم بنص المفاوضات وبعد ما صار وقف إطلاق النار".

 واعتبر أن من "يعتقد أنه يستطيع إعطاء الأميركي ما يريد ومن ورائه الإسرائيلي فهو واهم ولم يقرأ التاريخ جيداً ولا يعرف الحاضر جيداً".

ورفض الحاج حسن الحديث عن "أن غالبية اللبنانيين يريدون التطبيع"، مؤكداً "وجود جهات وازنة في البلد لا توافق على التطبيع والسلام مع العدو الصهيوني" قائلا: "حتى الموافقين على المفاوضات يقولون السلام والتطبيع شو بدكن فيه".

وذكّر ب"اتفاق 17 أيار 1983 الذي سقط في شباط 1984"، معتبراً أن "من يعتقد أن بإمكانه تمرير 17 أيار جديد فهو واهم جداً".
