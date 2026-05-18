الخاج حسن: من يعتقد أن بإمكانه تمرير 17 أيار جديد فهو واهم جداً

Advertisement

وقال خلال احتفال تأبيني للشهيد عباس محمد عبدو المصري في حسينية الامام المهدي في بلدة ، في حضور النائب ملحم الحجيري وفاعليات سياسية وحزبية واجتماعية وعوائل وأهالي المنطقة، إن "هذا المسار تريده أميركا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة"، مشدداً على "مخاطره على لبنان كله".وأضاف:" أن السلطة كانت قد أعلنت قبل شهرين أنها لن تذهب إلى مفاوضات قبل وقف إطلاق النار، واليوم صرتم بنص المفاوضات وبعد ما صار وقف إطلاق النار".واعتبر أن من "يعتقد أنه يستطيع إعطاء الأميركي ما يريد ومن ورائه فهو واهم ولم يقرأ التاريخ جيداً ولا يعرف الحاضر جيداً".ورفض الحاج حسن الحديث عن "أن غالبية اللبنانيين يريدون التطبيع"، مؤكداً "وجود جهات وازنة في البلد لا توافق على التطبيع والسلام مع العدو " قائلا: "حتى الموافقين على المفاوضات يقولون السلام والتطبيع شو بدكن فيه".وذكّر ب"اتفاق 17 أيار 1983 الذي سقط في شباط 1984"، معتبراً أن "من يعتقد أن بإمكانه تمرير 17 أيار جديد فهو واهم جداً".