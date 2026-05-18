تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أبي رميا بعد لقائه عون: الأولوية الوطنية اليوم هي حماية لبنان

Lebanon 24
18-05-2026 | 04:43
A-
A+
أبي رميا بعد لقائه عون: الأولوية الوطنية اليوم هي حماية لبنان
أبي رميا بعد لقائه عون: الأولوية الوطنية اليوم هي حماية لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 اكد النائب سيمون أبي رميا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان" لبنان اليوم بأمسّ الحاجة إلى الاستقرار، وهذا الاستقرار يتطلب تضامن اللبنانيين والتفافهم حول مواقف الرئيس وخياراته الوطنية".
Advertisement

وشدد على ان" المطلوب من جميع اللبنانيين إدراك أن هدف رئيس الجمهورية الأساسي هو استعادة السيادة اللبنانية كاملة، بما يشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتحرير الأسرى اللبنانيين".

ورأى انه" بعد تثبيت هذه العناوين الوطنية، يمكن للبنان أن ينطلق بورشة إعادة إعمار الجنوب وسائر المناطق المتضررة واستعادة الحياة الطبيعية والاستقرار الداخلي الدائم".

واعتبر ان" أي خطاب خارج إطار دعم مساعي استعادة السيادة والاستقرار هو خطاب غير واقعي، لأن الأولوية الوطنية اليوم هي حماية لبنان وإنقاذه من تداعيات المرحلة الحالية".

ولفت ابي رميا الى ان"المفاوضات الجارية في واشنطن برعاية أميركية تهدف بشكل أساسي إلى تثبيت السيادة اللبنانية ووقف التصعيد"،داعيا "إلى التكاتف الوطني لعبور هذه المرحلة بأقل الأضرار الممكنة".

واشار الى انه" أطلع الرئيس عون على زيارته المرتقبة  فرنسا، ولقاءاته مع مسؤولين فرنسيين بصفته رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية – الفرنسية".
مواضيع ذات صلة
افرام بعد لقائه عون: السلام مبني على حماية لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين أبي رميا ووزير المال وبحث في ملفي الجمارك والشؤون العقارية
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا من بعبدا: نؤكد الدعم المطلق للرئيس عون
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: نسألك أن تمنح لبنان الخلاص
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الإسرائيلية

الرئيس عون

الإسرائيلي

جوزاف عون

اللبنانية

الفرنسية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-05-18
Lebanon24
07:09 | 2026-05-18
Lebanon24
06:48 | 2026-05-18
Lebanon24
06:40 | 2026-05-18
Lebanon24
06:37 | 2026-05-18
Lebanon24
06:32 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24