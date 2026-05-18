أبي رميا بعد لقائه عون: الأولوية الوطنية اليوم هي حماية لبنان

وشدد على ان" المطلوب من جميع اللبنانيين إدراك أن هدف رئيس الجمهورية الأساسي هو استعادة السيادة كاملة، بما يشمل انسحاب الجيش من الأراضي المحتلة، ووقف الاعتداءات ، وتحرير الأسرى اللبنانيين".ورأى انه" بعد تثبيت هذه العناوين الوطنية، يمكن للبنان أن ينطلق بورشة إعادة إعمار الجنوب وسائر المناطق المتضررة واستعادة الحياة الطبيعية والاستقرار الداخلي الدائم".واعتبر ان" أي خطاب خارج إطار دعم مساعي استعادة السيادة والاستقرار هو خطاب غير واقعي، لأن الأولوية الوطنية اليوم هي حماية لبنان وإنقاذه من تداعيات المرحلة الحالية".ولفت ابي رميا الى ان"المفاوضات الجارية في برعاية أميركية تهدف بشكل أساسي إلى تثبيت السيادة اللبنانية ووقف التصعيد"،داعيا "إلى التكاتف الوطني لعبور هذه المرحلة بأقل الأضرار الممكنة".واشار الى انه" أطلع على زيارته المرتقبة ، ولقاءاته مع مسؤولين فرنسيين بصفته رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية – ".