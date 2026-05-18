الضمان يسدّد 315 مليار ليرة للمستشفيات.. وكركي يحذّر من تحميل المضمونين فروقات

أصدر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركي قراراً (رقم 282) بتاريخ 18 أيار 2026، يقضي بدفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين بقيمة 315 مليار ، تغطّي 4,660 معاملة استشفائية.

وبذلك يرتفع إجمالي ما سدّده الصندوق لتغطية نفقات الاستشفاء منذ مطلع العام إلى 1,917 مليار ليرة، تضاف إليها 526 ملياراً لعلاج مرضى غسيل الكلى (المغطّى بنسبة 100%)، ليبلغ إجمالي الإنفاق داخل المستشفيات نحو 2,443 مليار ليرة.



ونوّه كركي بعودة بعض المستشفيات لفتح أبوابها في ظل العدوان وتعاملها المسؤول مع المضمونين ، وجدّد دعوته إلى الالتزام بالتعرفات الرسمية، وعدم تحميل المضمونين أيّ أعباء مالية إضافية تفوق قدرتهم، محذراً من اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين. كما أعلن عن مبادرات قادمة للتخفيف من الأعباء المالية على القطاع الطبي والاستشفائي.