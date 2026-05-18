لبنان

نقابة مربي النحل في البقاع : أي مبادرة تُعنى بالقطاع وتطويره يجب أن تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية

Lebanon 24
18-05-2026 | 04:31
نقابة مربي النحل في البقاع : أي مبادرة تُعنى بالقطاع وتطويره يجب أن تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية
 استغربت نقابة مربي النحل في البقاع، "عدم دعوتها للمشاركة في إطلاق مشروع PLANBEE الذي أُقيم في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، برعاية وزير الزراعة د.نزار هاني، رغم أنّها تمثّل شريحة واسعة من النحالين في منطقة البقاع، وتتابع بصورة دائمة قضايا القطاع والتحديات التي تواجهه".
ورأت في بيان أنّ "أي مشروع أو مبادرة تُعنى بقطاع تربية النحل وتطويره يجب أن تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية مع النقابات والجمعيات والجهات الممثلة للنحالين على الأرض، لما لذلك من أهمية في إنجاح المشاريع وضمان وصولها إلى أصحاب الاختصاص والخبرة الفعلية"، وأكدت "دعمها لكل جهد يهدف إلى تطوير قطاع النحل، وحماية العسل اللبناني، وتعزيز صمود النحالين، رافضة  "في الوقت نفسه تهميش النقابات المعنية أو تجاوز دورها التمثيلي، لا سيما في منطقة تُعد من أبرز المناطق المنتجة للعسل في لبنان".


ودعت الجهات المنظمة والمعنيين إلى "اعتماد سياسة الانفتاح والتعاون مع مكونات القطاع، بعيداً من الاستثناء والإقصاء، بما يخدم مصلحة النحال اللبناني والقطاع الزراعي عموماً، وتوقفت عند إصدار قرار تنظيم قطاع النحل من دون عرضه بصيغته النهائية على الجمعيات والنقابات والتعاونيات المختصة، معتبرة أنّ "بعض بنوده لا تخدم هذا القطاع، رغم أنّها سبق أن قدّمت ملاحظاتها على عدد من مواده".


وختمت مطالبة بـ"تصحيح ما جرى واعتماد الآليات الصحيحة في مقاربة هذا الملف، بما يضمن حماية القطاع وتطويره".
