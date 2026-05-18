لبنان

السنيورة استنكر تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان

Lebanon 24
18-05-2026 | 05:13
السنيورة استنكر تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان
أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن "استنكاره وإدانته الشديدين لاستمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان ومعظم مناطقه وعلى وجه الخصوص على قرى وبلدات الجنوب قصفاً وقتلاً وتدميراً وتجريفاً".
وقال في بيان:" لا يبدو أن إسرائيل تكترث لما يحكى عن وقفٍ لإطلاق النار أو وقفٍ للأعمال العدائية. ولذلك، ما يزال لبنان يرزح تحت نيران القصف والقتل والتدمير الإسرائيلي. وهذا الأمر الذي يجب أن يتوقف، وأن يسري وقف إطلاق النار لإفساح المجال للتقدّم على مسارات المفاوضات الجارية في الولايات المتحدة الأميركية".

كما أعرب الرئيس السنيورة، وفي المقابل، عن" استنكاره وإدانته الشديدين، لما ترتكبه إيران في تصعيدها وعدوانها على دول الخليج العربي، حيث أنها يوم أمس استهدفت في قصفها عبر الطائرات المسيّرة منطقة المفاعل النووي في الظفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي رسالة خطيرة توجهها إيران بالنار للدول العربية الخليجية، وكما استهدفت المملكة العربية السعودية من خلال أذرعها الموجودة في العراق".

وقال:" ان استهداف دول الخليج وعلى وجه الخصوص دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين هو الجنون بعينه".

ودعا الرئيس السنيورة إلى "موقف عربي قوي ومتضامن، وكذلك بالتوازي إلى موقف دولي من أجل التصدي، ووقف ما تستمر إسرائيل في ارتكاباتها العدوانية على لبنان، وعلى الضفة الغربية وغزة، وكذلك في التصدي ولوقف اعتداءات إيران على الدول العربية الخليجية".
