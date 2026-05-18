لبنان في صدارة الدول العربية بنسبة حملة شهادة الدكتوراه.. دراسة تكشف

18-05-2026 | 05:14
لبنان في صدارة الدول العربية بنسبة حملة شهادة الدكتوراه.. دراسة تكشف
بينت دراسة لمؤسسة American Caldwell بشأن التعليم في الشرق الأوسط، ان لبنان أتى في صدارة الدول العربية من حيث نسبة حملة الدكتوراه، بنسبة بلغت 2.30% من السكان، متقدما بذلك على السعودية التي سجلت 0.90%، ثم الإمارات وتونس والأردن بنسبة 0.80% لكل منها.
وأظهرت البيانات أن بعض الدول ذات الكثافة السكانية الأقل سجلت حضورا لافتا في المؤشرات التعليمية، بينما بقيت نسب حملة الدكتوراه متقاربة في عدد من دول الخليج مثل قطر عند 0.50%، والكويت والبحرين وعمان عند 0.30%.
 
 
 
 
 
وتُعد دراسة مؤسسة American Caldwell بشأن التعليم في الشرق الأوسط تقييماً شاملاً يرصد مستويات التعليم والأداء الأكاديمي والبحثي والابتكاري في 12 دولة عربية. 

وتؤكد هذه النسبة ان لبنان يمتلك مستوى تعليميًا مرتفعًا مقارنة بعدد السكان في المنطقة وذلك بسبب كثافة الجامعات والتعليم الخاص فيه، إضافة إلى الهجرة الأكاديمية والطبية للبنانيين في العالم.
 
