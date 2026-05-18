بعد نشر "حزب الله" فيديو لعمليّة رأس الناقورة... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟

تحدّث تقرير لصحيفة " " الإسرائيليّة، عن عمليات " " ضدّ الجيش الإسرائيليّ، باستخدام الطائرات المسيّرة، وتطرّق خصوصاً إلى عملية رأس .وكان "حزب الله" نشر مقطع مصورا لطائرة مسيّرة استهدفت مركز روش هانيكرا السياحي في نهاية الأسبوع الماضي ، وأسفرت عن إصابة أربعة إسرائيليين، أحدهم في حالة حرجة.وأوضحت الصحيفة، أن "حزب الله" يُدرك أن الطائرات المسيّرة المزودة بألياف بصرية تُشكّل نقطة ضعف في منظومة الدفاع الجوي للقوات الجوية الإسرائيليّة".ويهدف استخدام هذه الطائرات فوق المنطقة الحدودية والمستوطنات الشمالية إلى زيادة تأثير الهجمات إلى ما هو أبعد من نطاق الأضرار البيئية التي قد تُسببها.ويختار مقاتلو "حزب الله" استهداف مواقع بشرية مكشوفة في المنطقة بالطائرات المسيّرة بدلاً من المباني أو المركبات المدرعة لإحداث هذا التأثير المدمر. (عربي 21)