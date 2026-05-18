لقاء بين الأب خضره ووفد من رابطة موظّفي الإدارة العامّة... وتشديدٌ على التعاون المشترك بين الطرفين

قام وفد من رابطة موظّفي بزيارة إلى لابورا، حيث كان لهم لقاء مع الأب طوني خضره.ضمّ الوفد كلاًّ من رئيس الرابطة رائد ، ربيع ، ممثلة الجمعيّة لدى الحكومة جوسلين يمّين والأعضاء حُسن الياس حدّاد والياس .تمّ خلال اللقاء البحث في شؤون الإدارة العامّة وشجونها، بخاصة تلك المتعلّقة بحقوق موظّفي القطاع العام في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي يعانون منها منذ سنوات، مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، بالإضافة إلى مطالب إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتحسين أوضاع العاملين في .وتمّ في ختام اللقاء التأكيد على التعاون المشترك بين الطرفين حول العديد من الأهداف، بخاصّة في ما يتعلّق بالحفاظ على التوازن والكفاءة في الإدارة العامّة وحماية حقوق الموظّفين المادّية والمعنويّة.