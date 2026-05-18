وزارة الصحة: هذه حصيلة "غارة دورس"

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن "أن غارة العدوّ على بلدة دورس - قضاء أدت إلى شهيدين من بينهم فتاة وجريحتين هما سيدة وطفلة، جميعهم فلسطينيون.

