لبنان

سلام ترأس الإجتماع الوزاري الدوري في السرايا... واستقبل سفيرة سويسرا ووفداً من رجال الأعمال في طرابلس

Lebanon 24
18-05-2026 | 06:09
سلام ترأس الإجتماع الوزاري الدوري في السرايا... واستقبل سفيرة سويسرا ووفداً من رجال الأعمال في طرابلس
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم الإجتماع الوزاري الدوري بعد الاجتماع قال وزير الاعلام بول مرقص: 
ترأس الاجتماع الوزاري الدوري دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور عدد من الوزراء. وهذا الاجتماع الدوري، كما تعلمون، لا يُغني عن انعقاد مجلس الوزراء، لكنه مهم لمتابعة المستجدات والتطورات، سواء العسكرية أو السياسية، أو حاجات الإخوة والأبناء النازحين.

ولذلك، ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء مبدئيًا يوم الجمعة المقبل، على أن يُثبَّت هذا الموعد في الساعات القليلة المقبلة.

أما بالنسبة إلى مواضيع البحث، فقد بدأ دولة الرئيس بإحاطة الوزراء بإطار المسار التفاوضي، وصرّح تحديدًا بأن هناك متابعة للترتيبات العملية المتعلقة بوقف إطلاق النار في ظل الوضع الإقليمي الصعب. كذلك، جرى استعراض التطورات المتعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية، كما تم التأكيد على طلب لبنان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل زيارة لبنان في القريب العاجل، بهدف إقامة بعثة تقصّي حقائق تمهيدًا لعرض الموضوع من قبل لبنان على مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

أيضًا، طلب من كل وزير أن يشرح ما لديه، خصوصًا لناحية المالية العامة. وقد تحدث وزير المال عن توافر الرواتب في الإدارات العامة في المدى المنظور، رغم تحديات الحرب، لكن هناك طبعًا ضغطًا على المالية العامة.

ولذلك، جرى تحفيز الجباية، وتحديدًا للواردات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة. كذلك، دار حديث من قبل وزير المال وسائر المعنيين حول سبل تأمين الحاجات المالية للوزارات والإدارات، وكيفية تحسين الواردات في ظل تحديات الحرب عموماً.
 
وفي سياق منفصل، استقبل سلام سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت في زيارة بروتوكولية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.
 
كما التقى سلام وفداً من رجال الأعمال في طرابلس، وجرى البحث في المشاريع الإنمائية الأساسية في المدينة وسبل تطويرها وتسريع تنفيذها، ولا سيما مشروع مطار القليعات، ومشروع سكة الحديد، ومعرض الرئيس رشيد كرامي الدولي، إضافةً إلى الخطوات العملية المطلوبة لدفع هذه المشاريع قدماً.

كما تطرّق البحث إلى الأوضاع الاقتصادية والأمنية في طرابلس، وسبل تعزيز الاستقرار وتحسين الظروف في المدينة بما يخدم مصلحة أهلها.

وبعد اللقاء، تحدث سامر كبارة باسم الوفد فقال:

"جئنا اليوم كوفد من رجال الأعمال في طرابلس لنقف إلى جانب الرئيس سلام، ولنعبّر عن شكرنا له على اهتمامه الكبير بالمدينة، وهو ما نلمسه يوماً بعد يوم، وكذلك من خلال اهتمام الوزراء بطرابلس. ونحن، كأبناء المدينة، نلاحظ هذا الأمر بوضوح.

كما دعوناه إلى رعاية مؤتمر تحت عنوان: «إنماء طرابلس ورؤية طرابلس 2035»، بهدف وضع جميع المشاريع التي يجري العمل عليها تحت مظلة واحدة وبرعاية دولة الرئيس، بما يساهم في تشبيك مختلف المؤسسات الطرابلسية، من إدارة المعرض إلى إدارة المرفأ وغرفة التجارة وغيرها، بحيث نكون جميعاً حاضرين، إلى جانب سفراء الدول الصديقة للبنان والصناديق المانحة، مع استكمال المراسيم المطلوبة لإنجاح المؤتمر على مستوى المشاريع التي تُحضَّر لطرابلس.

فطرابلس اليوم تمتلك فرصة إقليمية ذهبية، وعلينا استثمارها، ودولة الرئيس متحمّس لهذا الموضوع".
