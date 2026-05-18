غارة إسرائيليّة استهدفت معركة... وبعد تجمّع مواطنين هذا ما فعلته إسرائيل

أفادت مندوبة " "، أنّ غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة معركة.

وبعد وقوع الغارة، تجمّع عددٌ من المواطنين قرب المكان المُستهدف، فعمدت طائرة حربيّة إلى قصف الموقع من جديد، ما أدّى إلى إستشهاد شخص، إضافة إلى إصابة 9 آخرين بجروحٍ.