7 أطنان... هبة طبية من مجلس وزراء الصحة العرب

تسلّمت بعد ظهر اليوم، في مبنى الشحن في مطار الدولي، هبة من المساعدات الطبية مقدّمة من مجلس وزراء الصحة العرب، زنتها نحو سبعة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور رئيس بعثة جامعة في السفير عبد الرحمن الصلح، وممثل الجامعة السيد أمين مروش.وتسلّم الهبة لوزارة الصحة العامة الدكتور فادي سنان، الذي ألقى كلمة من شكر فيها جامعة الدول العربية، مثنياً بصورة خاصة على "جهود السفير عبد الرحمن الصلح في تعزيز التواصل بين لبنان والجامعة العربية"، واصفاً إياه بـ"سنديانة من سنديانات لبنان".وأكد سنان أن" أهمية هذه المساعدات لا تكمن في وزنها أو كميتها فحسب، بل في بعدها المعنوي، كونها صادرة عن جامعة الدول العربية"، معرباً عن أمله في أن تبقى الجامعة "مظلّة لكل العرب"، وأن تشكّل هذه المبادرة "فاتحة لتعزيز الحضور العربي ودعم لبنان في مختلف المجالات، ولا سيما في والقطاع الصحي، إضافة إلى عودة الأشقاء العرب إلى لبنان فور انتهاء الأزمة".وقال: إن لبنان "الوطن الذي أحبّه كل العرب، يبادلهم المحبة، وهو اليوم بحاجة إلى كل أشكال الدعم والمساندة لمساعدة الشعب تجاوز الظروف الراهنة".وأشار إلى أن " تواجه ضغوطاً كبيرة نتيجة الاستهداف المتكرر للمنشآت والوحدات الصحية على مختلف الأراضي ، بما فيها المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وسيارات الإسعاف والطواقم المسعفة"، لافتاً إلى أن لبنان "سجّل أكثر من عشرة آلاف جريح وأكثر من ثلاثة آلاف ".وختم بالتشديد على" أهمية وجود مظلة عربية داعمة إلى جانب لبنان"، معرباً عن الأمل في "استمرار الدعم العربي لمساعدة البلاد على تخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها".