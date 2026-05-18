تعميم من بلدية كفردبيان يتعلّق بالنظافة العامة ورمي النفايات

دعت بلدية كفردبيان، في تعميم، "أصحاب ، ورش البناء، المطاعم، المنازل وعموم المقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالمحافظة على النظافة العامة ورمي النفايات داخل المستوعبات المخصّصة لها فقط.كما تمنع البلدية منعًا باتًا: رمي مخلفات ورش البناء والردميات، رمي الأثاث، المواد الكبيرة، والدواليب، رمي النفايات غير المنزلية داخل أو بجانب المستوعبات العامة ورمي أي نوع من النفايات أو المخلفات داخل أقنيةوأكدت البلدية "ضرورة التواصل والتنسيق المسبق معها لترتيب آلية رفع هذه المخلفات بالطريقة المناسبة، حفاظًا على النظافة العامة، السلامة البيئية، والمظهر الحضاري لبلدتنا"، مشددة على "ضرورة ورش البناء بأوقات العمل المحددة، والتوقف عن الأعمال:-أيام الآحاد والأعياد- يوم السبت اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا.وكل مخالفة لكل ما سبق تعرّض صاحبها لتنظيم محضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، علمًا أن المخالفات تتم متابعتها ومراقبتها بشكل مباشر".وختم التعميم :"كفردبيان مسؤولية الجميع... والتعاون أساس الحفاظ على جمالها وبيئتها".