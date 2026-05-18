شهداء وجرحى... الغارت الإسرائيليّة تتجدّد في الجنوب

شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة، سلسلة غارات استهدفت بلدات جنوبيّة.

واستهدفت غارة إسرائيليّة بلدة حناويه، وأشارت المعلومات إلى إستشهاد عدد من الأشخاص.

أما في معركة، فأفادت مندوبة " "، أنّ غارة إسرائيليّة استهدفت البلدة.

وبعد وقوع الغارة، تجمّع عددٌ من المواطنين قرب المكان المُستهدف، فعمدت طائرة حربيّة إلى قصف الموقع من جديد، ما أدّى إلى إستشهاد شخص، إضافة إلى إصابة 9 آخرين بجروحٍ.

كما طالت البلدات التالية:

- قانا

- دير أنطار

- دير عامص

- دبعال