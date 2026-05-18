الخارجية أدانت استهداف منشآت في الإمارات: اعتداء سافر على دولة عُرفت بنهجها السلمي

أدانت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيان" بأشدّ العبارات الهجوم الذي استهدف منشآت حيويّة في العربيّة المتّحدة بواسطة طائرات مسيّرة، وما أسفر عنه من اندلاع حريق خارج محطّة براكة للطاقة الذرية في منطقة الظفرة، في تطوّر بالغ الخطورة يمسّ بأمن المنشآت النوويّة وسلامة المنطقة واستقرارها".واعتبرت أنّ" هذا الاستهداف يُشكّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، كما يشكّل اعتداء سافراً على دولة عُرفت بنهجها السلمي ودورها البنّاء في تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة".واكدت وزارة الخارجيّة والمغتربين" رفضها الكامل والمطلق لأي اعتداء يطال دولة العربيّة المتّحدة الشقيقة أو يمسّ أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها"، وجدّدت "تضامنها الكامل معها، ووقوفها إلى جانبها في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها".