لبنان

الخطيب أكد دور الصليب الاحمر الدولي وتفعيله في مواجهة العدوان

Lebanon 24
18-05-2026 | 07:51
إستقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية، رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان آنياس دهور ومستشار الشؤون الانسانية والسياسية في البعثة شوقي أمين تقي الدين.
الخطيب

وشدد العلامة الخطيب في خلال اللقاء على "دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في مواجهة الاعباء الناجمة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان في كل المجالات"، داعيا الى "المزيد من الاهتمام والفاعلية في هذا المجال، سواء على مستوى المساعدات ام على مستوى قضية الاسرى في السجون الاسرائيلية".

دهور

بدورها، عرضت دهور للنشاطات التي تقوم بها اللجنة في لبنان في ظل الاوضاع الراهنة، مشيرة الى "الصعوبات التي تلاقيها في ظل الحرب، لا سيما حث الاطراف المعنية على تجنيب المدنيين ويلات الحرب".

من جهته، رحب العلامة الخطيب بالمسؤولة الدولية، واثنى على دور اللجنة "في هذه المرحلة الصعبة ودور الصليب الاحمر الدولي في تخفيف معاناة الناس جراء العدوان الاسرائيلي الذي يقتل البشر ويدمر الحجر ويطرد الناس من بلداتها وبيوتها".

وقال: "اننا نقدر دوركم ونحيي شهداءكم مثلما نحيي شهداءنا، ونؤكد استمرارية هذا الدور وتفعيله، لا سيما في مجال المساعدات والاسرى في السجون الاسرائيلية والذين يخفي العدو اي معلومات عنهم، ما يعني انهم يتعرضون لشتى انواع التعذيب، تماما كما فعل مع الأسرى الفلسطينيين الذين تعرضوا حتى للاعتداءات الجنسية".

وشكر العلامة الخطيب اللجنة على دورها في قضية النازحين، وقال: "نحن بحاجة الى مساعدات اكبر لمواجهة هذه القضية الانسانية ونطمح ان يعزز الصليب الاحمر هذا الدور".

ولفت الخطيب المسؤولة الدولية الى انه "لا يمكن المقارنة بين العدوان الاسرائيلي وممارساته وما تقوم به المقاومة لجهة رد العدوان ومقارعة الاحتلال". وقدم عرضا مسهبا ل"ممارسات الاحتلال الصهيوني لفلسطين واحتلاله لها وطرد اهلها وارتكاب المجازر من قبل العصابات الصهيونية التي كنا نسمع ونقرأ عنها، واليوم نعيشها على الارض في لبنان وفلسطين".

وأوضح أن "هذا الكيان ليس بدولة وليس لديه احترام لاي قانون او مواثيق دولية او لاي مراكز دينية او ثقافية او اثرية، ولا يمكن مساواته بالمقاومة في لبنان التي لم تهدم مستوطنة او تقتل عائلة اسرائيلية، بل تستهدف المواقع العسكرية".

وعرض لقضية "اختطاف النقيب المتقاعد احمد شكر من قبل المخابرات الإسرائيلية"، متمنيا "متابعة قضيته من قبل اللجنة الدولية".

بدورها، اشارت دهور الى ان "موضوع الاسرى من اولوية الاولويات بالنسبة للجنة، وهناك تقدما بطيئا"، آملة أن "يكون لدينا قريبا بعض الاجوبة".

الاتحاد المشرقي

واستقبل العلامة الخطيب وفدا من "الاتحاد المشرقي"، ضم الياس المر وشربل عرب، وتم عرض للاوضاع الداخلية في ظل العدوان الإسرائيلي وضرورة التركيز على وحدة الموقف الوطني.

وأبلغ الخطيب الوفد ان "الاوضاع الداخلية ليست سيئة على الرغم من بعض المواقف السياسية النشاز التي تخدم المشروع الصهيوني الذي يهدف الى التفرقة"، وقال: "نحن ندعو الى المواطنة لأن الناس كلهم سواء في الحقوق والواجبات. وغالبية اللبنانيين ليست في اتجاه ما تنشره وسائل التواصل لبث التفرقة. نحن نعتبر الوجود المسيحي في لبنان ثروة وغنى، وهو ما اكد عليه سماحة الامام موسى الصدر من البداية. والذي يعطي صورة عن عدم القدرة على التعايش واننا لا نشبه بعضنا، انما يسيئ الى المسيحيين اولا. فالقرآن حببنا بالمسيح والمسيحيين، والتفرقة هي هدف من اهداف المشروع الصهيوني".
 
