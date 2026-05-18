لبنان

رسامني يواكب ملف اعتماد الشهادات البحرية اللبنانية دولياً

Lebanon 24
18-05-2026 | 08:13
رسامني يواكب ملف اعتماد الشهادات البحرية اللبنانية دولياً
رسامني يواكب ملف اعتماد الشهادات البحرية اللبنانية دولياً photos 0
أعلنت المديرية العامة للنقل البري والبحري أن لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، خلال اجتماعها رقم 111 المنعقد في مقر المنظمة في لندن بتاريخ 15 أيار، أقرت استيفاء لبنان لمتطلبات اتفاقية المعايير الدولية للتدريب والإجازة والخفارة للبحّارة (STCW)، والمتعلقة بجودة واعتماد الشهادات البحرية اللبنانية.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة المتابعة المباشرة والدعم المتواصل من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الذي أولى هذا الملف اهتماماً خاصاً، وواكب استكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة بما يعزز حضور لبنان ومكانته داخل المنظمة البحرية الدولية. كما أوفد وفداً من المديرية العامة للنقل البري والبحري برئاسة المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، لمتابعة الملف بالتنسيق مع سفارة لبنان في لندن، والمشاركة في الاجتماعات التقنية والإدارية المرتبطة بعملية التقييم والامتثال لمتطلبات الاتفاقية الدولية.


ويؤكد هذا القرار التزام لبنان بالمعايير الدولية المعتمدة في قطاع النقل البحري، كما يعزز مكانة الشهادات البحرية اللبنانية ويرسّخ ثقة المجتمع البحري الدولي بالكفاءات اللبنانية، ويفتح المجال أمام البحّارة اللبنانيين لمواصلة عملهم في الأسواق البحرية العالمية وفق أعلى المعايير الدولية.

وتوجهت المديرية العامة للنقل البري والبحري في بيان" بالشكر إلى جميع الخبراء والكوادر الفنية والإدارية وسفارة لبنان في لندن، الذين أسهموا في إنجاز هذا الملف، بما يعكس التزام لبنان بالحفاظ على حضوره وموقعه في القطاع البحري الدولي".
 
lebanon 24
