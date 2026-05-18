رسامني يواكب ملف اعتماد الشهادات البحرية اللبنانية دولياً

للنقل أن لجنة السلامة البحرية البحرية الدولية (IMO)، خلال اجتماعها رقم 111 المنعقد في مقر المنظمة في بتاريخ 15 أيار، أقرت استيفاء لمتطلبات اتفاقية للتدريب والإجازة والخفارة للبحّارة (STCW)، والمتعلقة بجودة واعتماد الشهادات البحرية .ويأتي هذا الإنجاز نتيجة المتابعة المباشرة والدعم المتواصل من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الذي أولى هذا الملف اهتماماً خاصاً، وواكب استكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة بما يعزز حضور لبنان ومكانته داخل المنظمة البحرية الدولية. كما أوفد وفداً من للنقل البري والبحري برئاسة للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، لمتابعة الملف بالتنسيق مع في لندن، والمشاركة في الاجتماعات التقنية والإدارية المرتبطة بعملية التقييم والامتثال لمتطلبات .ويؤكد هذا القرار لبنان بالمعايير الدولية المعتمدة في قطاع ، كما يعزز مكانة الشهادات البحرية اللبنانية ويرسّخ ثقة المجتمع البحري الدولي بالكفاءات اللبنانية، ويفتح المجال أمام البحّارة اللبنانيين لمواصلة عملهم في الأسواق البحرية العالمية وفق أعلى المعايير الدولية.وتوجهت المديرية العامة للنقل البري والبحري في بيان" بالشكر إلى جميع الخبراء والكوادر الفنية والإدارية وسفارة لبنان في لندن، الذين أسهموا في إنجاز هذا الملف، بما يعكس التزام لبنان بالحفاظ على حضوره وموقعه في القطاع البحري الدولي".