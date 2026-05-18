"الخارجية" تشدد على دعم أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وحماية مواطنيها

أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين، في بيان، عن "إدانتها الشديدة لمحاولة استهداف أراضي العربيّة الشقيقة بثلاث مسيّرات بتاريخ 17/5/2026".وأكدت الوزارة "أنّ هذه الإعتداءات تشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتّحدة وللقانون الدولي، بما في ذلك قرار القرار 2817 (2026) تاريخ 11/3/2026، الذي أدان الهجمات على الدول العربيّة".وشددت وزارة الخارجيّة والمغتربين على "تضامن الكامل مع المملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة، ودعمه لكلّ ما تتّخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها".