ناصر الدين يشارك في أعمال الجمعية العمومية لـمنظمة الصحة العالمية في جنيف

استهل العامة الدكتور ركان زيارة إلى ، حيث يمثل في أعمال الجمعية العمومية التاسعة والسبعين لـمنظمة الصحة العالمية.وشارك الوزير ناصر الدين، قبل ظهر اليوم، في اجتماع ، الذي تبنّى بالإجماع مشروع القرار الذي تقدّم به لبنان لدعم النظام الصحي اللبناني.كما أقرّ المجلس الكلمة العربية الموحدة في الجمعية العمومية، وتتضمن فقرة خاصة بدعم لبنان وقطاعه الصحي.ومن المقرر أن يلقي الوزير الدكتور ركان ناصر الدين غداً كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية.كما سيعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه من وزراء الصحة المشاركين، مما سيشكل مناسبة لتعزيز التعاون في مجالات الصحة وتسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تفرضها ظروف العدوان المستمر على لبنان، والذي لا يوفر الأطقم الصحية والاسعافية وآليات الإطفاء والاسعاف والمراكز المؤسسات الإستشفائية.