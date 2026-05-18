اجتماع وزاري برئاسة سلام لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية

18-05-2026 | 08:34
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، صباح اليوم الأجتماع الوزاري الدوري.
بعد الاجتماع قال وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص: "ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، الإجتماع الوزاري الدوري، في حضور عدد من الوزراء. وهذا الاجتماع ، كما تعلمون، لا يُغني عن انعقاد مجلس الوزراء، لكنه مهم لمتابعة المستجدات والتطورات، سواء العسكرية أو السياسية، أو حاجات الإخوة والأهل النازحين".

ولفت الى ان هناك جلسة لمجلس الوزراء مبدئيًا يوم الجمعة المقبل، على أن يُثبَّت هذا الموعد في الساعات القليلة المقبلة".

أضاف :"أما بالنسبة إلى مواضيع البحث، فقد بدأ دولة الرئيس بإحاطة الوزراء بإطار المسار التفاوضي، وصرّح تحديدًا بأن هناك متابعة للترتيبات العملانية المتعلقة بوقف إطلاق النار في ظل الوضع الإقليمي الصعب. كذلك، جرى استعراض التطورات المتعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية، كما تم التأكيد على طلب لبنان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل زيارة لبنان في القريب العاجل، بهدف إقامة بعثة تقصّي حقائق تمهيدًا لمتابعة الموضوع من قبل لبنان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف".

وتابع :"أيضًا، طلب من كل وزير أن يشرح ما لديه، خصوصًا لناحية المالية العامة. وقد تحدث وزير المال عن توافر الرواتب في الإدارات العامة في المدى المنظور، رغم تحديات الحرب، لكن هناك طبعا ضغطا على المالية العامة.

ولذلك، جرى تحفيز الجباية، وتحديدًا للواردات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة. كذلك، دار حديث من قبل وزير المال وسائر المعنيين حول سبل تأمين الحاجات المالية للوزارات والإدارات، وكيفية تحسين الواردات في ظل تحديات الحرب عموماً".
