اجتماع وزاري برئاسة سلام لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية

ترأس الدكتور نواف سلام ، الأجتماع الوزاري الدوري.بعد الاجتماع قال وزير الاعلام المحامي د. بول : "ترأس دولة رئيس الدكتور نواف سلام، الإجتماع الوزاري الدوري، في حضور عدد من الوزراء. وهذا الاجتماع ، كما تعلمون، لا يُغني عن انعقاد مجلس الوزراء، لكنه مهم لمتابعة المستجدات والتطورات، سواء العسكرية أو السياسية، أو حاجات الإخوة والأهل ".ولفت الى ان هناك جلسة لمجلس الوزراء مبدئيًا يوم الجمعة المقبل، على أن يُثبَّت هذا الموعد في الساعات القليلة المقبلة".أضاف :"أما بالنسبة إلى مواضيع البحث، فقد بدأ بإحاطة الوزراء بإطار المسار التفاوضي، وصرّح تحديدًا بأن هناك متابعة للترتيبات العملانية المتعلقة بوقف إطلاق النار في ظل الوضع الإقليمي الصعب. كذلك، جرى استعراض التطورات المتعلقة بالاعتداءات ، كما تم التأكيد على طلب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل زيارة لبنان في القريب العاجل، بهدف إقامة بعثة تقصّي حقائق تمهيدًا لمتابعة الموضوع من قبل لبنان في مجلس حقوق الإنسان في ".وتابع :"أيضًا، طلب من كل وزير أن يشرح ما لديه، خصوصًا لناحية المالية العامة. وقد تحدث وزير المال عن توافر الرواتب في في المدى المنظور، رغم تحديات الحرب، لكن هناك طبعا ضغطا على المالية العامة.ولذلك، جرى تحفيز الجباية، وتحديدًا للواردات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة. كذلك، دار حديث من قبل وزير المال وسائر المعنيين حول سبل تأمين الحاجات المالية للوزارات والإدارات، وكيفية تحسين الواردات في ظل تحديات الحرب عموماً".