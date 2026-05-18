توجيهات لبنانية لسفارة لبنان في واشنطن لتصحيح توصيف أدباء المهجر

تابع والمغتربين يوسف رجي، بالتنسيق مع ، مسألة اللوحة التعريفية المرفقة بالنصب التذكاري في المخصص لتخليد ذكرى المهاجرين اللبنانيين الأوائل، بعدما ورد فيها توصيف ملتبس لهويّة أبرز أدباء في المهجر، وفي مقدمهم خليل جبران وميخائيل نعيمة وأمين الريحاني وإيليا أبو ماضي.وعلى الفور، أعطى رجي توجيهاته إلى سفيرة لبنان في ندى وقنصل لبنان العام في نيويورك طلال لإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية، بهدف تصحيح النص بما ينسجم مع الحقائق التاريخية والثقافية والجغرافية المعروفة، ويؤكد الانتماء اللبناني الأصلي والأصيل لهؤلاء الأدباء الذين شكّلوا ركناً أساسياً من إرث لبنان الثقافي في العالم.وأكد رجي أهمية الحفاظ على الدقة في توثيق مساهمات روّاد المهجر اللبناني، لما يمثلونه من قيمة أدبية وحضارية في الذاكرة الوطنية وفي خصوصيّة الهويّة .