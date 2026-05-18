إيهاب حمادة: التفاوض يجب أن يكون بيد من يعيش معاناة أهل الأرض ويمتلك أوراق القوة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أنه "لا يوجد فريقان على طاولة المفاوضات في ، إنما هو فريق واحد، يعمل خدمة للمشروع الصهيو-أميركي في المنطقة، ومن الضروري مواجهة هذا المشروع".وقال خلال إحياء ذكرى أربعين المسعف في "الهيئة الصحية الإسلامية" المقهور في الإمام في : "لا يحاولن احد ان يقدم لنا ممثلي هذه تحت عنوان أنهم الحرصاء على ، ولا أحد أحق أن يفاوض من أهل الأرض وأصحاب الحقوق، إلا إن كان يعيش معاناة أهل الأرض ولديه أوراق قوة للتفاوض".وتخلل الاحتفال وضع ثلة من الدفاع المدني "للهيئة الصحية الإسلامية" إكليلا من الزهر على منصة الإحتفال.