تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا.. كلام من وزيري المالية والأشغال

Lebanon 24
18-05-2026 | 12:11
A-
A+
عن المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا.. كلام من وزيري المالية والأشغال
عن المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا.. كلام من وزيري المالية والأشغال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد في وزارة المالية، اجتماع خصص لاستكمال البحث في اجراءات تطوير المعابر الحدودية البرية والموانىء البحرية.
Advertisement

ترأس الاجتماع وزيرا المالية ياسين جابر والاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وحضره رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل والعضوان لؤي الحاج شحادة وشربل خليل، المديرة العامة للجمارك غراسيا قزي عن إدارة الجمارك، مدير المالية العامة جورج معراوي والمستشاران العميد عبد المطلب الحناوي وعباس طاهر عن وزارة المالية، مدير الادارة المشتركة منير صبح ومدير عام الطرق والمباني بيار معلوف وشحادة رئيس مصلحة الصيانة محمد الحاج والمستشار هادي موسى، عن وزارة الأشغال .

بعد الاجتماع عقد جابر ورسامني مؤتمرا صحافيا مشتركا، تحدثا فيه عن الاجراءات المتخذة لتوسعة المعابر وتطويرها لتسهيل عبور الشاحنات والمسافرين ولضبط التهريب ولتسريع حركة الانسياب ما بين لبنان وسوريا بما يعزز الواقع الاقتصادي للبلدين

جابر 

واستهل وزير المالية المؤتمر بالقول: "اجتماعنا اليوم هو استكمال لاجتماعات سابقة بخصوص المعابر الحدودية، وكما تعلمون فإن المعابر من الجهة اللبنانية في حالة يرثى لها، وبعد الاجتماعات التي حصلت في دمشق وزيارة فريق من ادارة الجمارك الى العاصمة السورية، وبعد زيارة وزير الاشغال من ضمن الوفد الوزاري الذي ترأسه رئيس الحكومة الى سوريا، والمحادثات التي جرت بات من الضرورة تفعيل المعابر الحدودية فهناك مشروع متكامل بدأ التحضير له بين وزارة الاشغال المعنية الاساسية بهذه المعابر، وبالاشتراك مع مجلس الانماء والاعمار وشركات هندسية لنقل معبر المصنع الى مكان اقرب باتجاه الحدود السورية، اما بالنسبة لمعبر العبودية الذي يشهد زحمة كبيرة للشاحنات فمن الضروري أن يُعاد تأهيله. وهناك تعاون كبير بين وزارة الاشغال والجمارك والامن العام لتسهيل عبور المسافرين بين البلدين، وايضا رجال الاعمال وشركات الشحن".

رسامني 

بدوره، قال وزير الاشغال: "نكثف الاجتماعات التي لها علاقة بالمعابر الحدودية، واحد الامور الاساسية التي تناولناها في محادثاتنا في سوريا هي المعابر الحدودية، لدينا خمسة معابر بين لبنان وسوريا، اثنان اساسيان منهما وهما المصنع والعبودية، وهذا الاخير من المرتقب أن نفتتحه في تموز والعمل حاليا قائم على تأهيله من مبانٍ وطرقات وسواها، ومن شأن افتتاحه أن يخفف الازدحام عند معبر المصنع".

أضاف: "اما بالنسبة لمعبر المصنع فلدينا دراسة قديمة تعود لما قبل الازمات نعمل اليوم على تحديثها، وتأخذ في الاعتبار كل الامور الاساسية بإدارة المرافىء الحدودية سواء في ما خص الجمارك أو الامن العام او حتى صالون الشرف عند المعبر الحدودي والسوق الحرة. ومع وزارة المالية لدينا هدف واحد وتوجّه واحد لتطوير هذه المرافىء".

وتابع: "تناولنا في الاجتماع كيفية تأمين التمويل كي نتمكن في اسرع وقت ممكن، من المباشرة بالعمل. فنحن لا نقبل الا أن تليق الجهة اللبنانية من الحدود بثقافتنا وبالمستوى الذي يجب أن يكون عليه الوضع في المرافىء الحدودية من معايير فنية وخدماتية".

اسئلة وأجوبة:

وسئل وزير المالية: من أين سيؤمن التمويل؟

أجاب: "التمويل يأخذ في الاعتبار ان ما يصرف انما يصرف على مشاريع حيوية وعلى مشاريع استثمارية، فبالقدر الذي نحسن فيه دور هذه المعابر وكلما سهلنا على العابرين الحركة، كلما تحسنت التجارة وتحسنت ايرادات الخزينة، ولذلك ستندرج هذه المشاريع من ضمن الاولوية في التمويل. وكما نلحظ دورا تمويليا للقطاع الخاص كالمناطق الحرة وغيرها وما يلزم، إضافة الى هذا فإن الحكومة عبر وزارة المالية حاضرة لتمويله من خزينة الدولة. كما ان هناك امكانية ان يكون هناك دعم من اصدقاء في العالم باعتبار أن الجميع معني ان يكون في لبنان معابر سليمة".

أضاف: "أما بالنسبة لموضوع نقل معبر المصنع باتجاه الحدود مع سوريا فهو لمنع استغلال المساحة الشاسعة لتسهيل التهريب والقيام بأعمال نقل البضائع وإبدالها بعيدا عن أعين الاجهزة المختصة، وبالمناسبة بحثنا خلال الاجتماع في موضوع مرفأ بيروت وما يستلزمه من تحسينات، فالتعاون قائم بين جميع المعنيين".

وسئل وزير الاشغال: خلال زيارتكم الى سوريا ماذا سمعتم من الجانب السوري؟ وما هو الهدف الاساسي من نقل معبر المصنع من مكانه الحالي الى مكان اقرب الى الحدود السورية؟ وهل الهدف أمني؟ او لوقف التهريب؟

أجاب: "كل المعابر تأخذ في الاعتبار ايرادات اضافية، وكل الافكار التي نطرحها هي افكار استثمارية وهناك مساعدات من جهات مانحة، وكلها أمور تحفز الاقتصاد سواء في المصنع او العبودية او الموانىء البحرية، ونحن نعتمد المعايير الدولية في عملنا الذي نقوم به، وهناك استشاريون يقدمون المساعدة لنا، وبالطبع فإن الامن العام يجب ان يكون اول محطة وآخر محطة عند هذه المعابر وهذه ليست موجودة اليوم في المصنع وهذا ما يجب ان نأخذه في الاعتبار، ونحن والجانب السوري ننظر سويا الى الازدهار الاقتصادي وكيف سنتساعد في ما بيننا في هذا المجال، خصوصا وأن سوريا تشهد اليوم اعادة اعمار وقريبا في لبنان، ونعمل كي يكون اقتصاد بلدينا مزدهرا".
مواضيع ذات صلة
هيئة البثّ الإسرائيلية: واشنطن طلبت من تل أبيب تعليق الهجوم على معبر المصنع بين لبنان وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأشغال تباشر تجهيز معبر البقيعة الحدودي تمهيداً لفتحه
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني والبسط يبحثان ملف المعابر الحدودية والجسور المقطوعة مع سوريا
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن مصادر أمنية: سقوط طائرة مسيرة داخل معبر طريبيل الحدودي بين العراق والأردن
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة المالية

وزير المالية

اللبنانية

السورية

بيروت

سوريا

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:36 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:25 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-05-18
Lebanon24
16:47 | 2026-05-18
Lebanon24
16:20 | 2026-05-18
Lebanon24
16:00 | 2026-05-18
Lebanon24
15:58 | 2026-05-18
Lebanon24
15:48 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24