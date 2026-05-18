قصف جنوباً.. توتر ميدانيّ وهذه آخر عمليات "حزب الله"

شنّ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من البلدات والقرى في .

وخلال ساعات المساء، طال القصف بلدات سهل مرجعيون، البازورية، صديقين، برج ، كفرا، أرنون.

إلى ذلك، أعلن " " إسقاط محلقة في أجواء عيتا الجبل، كما استهدف آلية قائد اللواء 300 في شوميرا وموقع مستحدث في مارون الراس بمسيرات.

أيضاً، قال "الحزب" إنه استهدف طائرة حربيّة إسرائيليّة معادية في أجواء القطاع بصاروخ أرض - جوّ، متحدثاً أيضاً عن استهداف تجمّعًات لآليات وجنود جيش العدوّ عند المرفأ في بلدة الناقورة وفي بلدة البياضة بمسيّرات انقضاضية.

بدورها، قالت إن عدد منذ بدء العدوان على يوم 2 آذار ولغاية 18 أيار، بلغ 3020 شهيداً و9273 جريحاً.