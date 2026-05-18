وزير الدفاع استقبل بخاري وثمن جهوده في تعزيز العلاقات بين لبنان والسعودية

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.
وخلال اللقاء، تم استعراض الأوضاع الراهنة والحرب القائمة التي تطال تداعياتها معظم دول المنطقة، وتمنى الجانبان نجاح المفاوضات الجارية بما يحقق مصلحة الجميع.

ونوه وزير الدفاع بـ"الجهود التي بذلها السفير السعودي في تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية وتطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات"، شاكرا لـ"المملكة وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

بدوره، أكد البخاري "استمرار التزام المملكة الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته وكل مكوناته"، مشيراً إلى أن "القيادة السعودية تعمل بعقلانية وحكمة، انطلاقا من خيارها القائم على التهدئة والسلام في المنطقة".

كذلك، شدد البخاري على "دعم بلاده لجهود رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة في هذه المرحلة الحساسة"، لافتاً إلى أن "أولوية السياسة الخارجية السعودية الحالية تتمثل في تعزيز السلم الأهلي وترسيخ العيش المشترك في لبنان".
 
وفي ختام اللقاء، تمنى وزير الدفاع للسفير السعودي التوفيق في مهامه المستقبلية.


كذلك، استقبل منسى النائب جان طالوزيان ورئيس الغرفة الجزائية في محكمة التمييز فادي صوان، وتناول اللقاء عددا من الملفات الوطنية والقضائية، إضافة إلى التحديات المطروحة في المرحلة الحالية.
