"عشوائي".. "المستقبل" ينتقد قرار نقل النازحين من الواجهة البحرية لبيروت

استنكر " "، "القرار العشوائي الذي يجري التهليل له بنقل من الواجهة البحرية لبيروت إلى أراض تابعة لبلدية العاصمة تبعد أمتاراً عن النقطة الحالية، على أنه تم بجهود رئيس الحكومة نواف سلام وبالتنسيق مع المحافظ والبلدية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية".

وفي بيان له، قال : "يبدو واضحاً أن هذا القرار جاء نتيجة رضوخ من اتخذه لأجندات سياسية وحزبية تصر على تحدي قرارات ، وتحول دون نقل النازحين من الواجهة البحرية إلى مراكز الإيواء المعتمدة، لا سيما في المدينة الرياضية، ما يُحمل رئيس الحكومة نواف سلام، محافظ وبلديتها، الوزارات المعنية، وفي مقدمها وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية، المسؤولية الكاملة عن تداعياته، وعن أي فوضى إضافية قد تنتج منه، بعدما جرى تجاهل كل التحذيرات والدعوات إلى اعتماد حلول متوازنة ومدروسة تحفظ مصلحة بيروت وأهلها وتحترم كرامة النازحين في آنٍ معاً".