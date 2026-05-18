وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!

Advertisement

وفي السياق، انتقد الوزير الإسرائيلي من حزب "الليكود" عميحاي شيكلي، طريقة تعامل الجيش الإسرائيلي مع تهديد طائرات "حزب الله" المسيرة، والتي يتمّ إطلاقها بواسطة الألياف الضوئية ضد القوات الإسرائيلية العاملة في .وفي حديث له عبر إذاعة "103fm" ونقلته صحيفة "معاريف"، قال شيكلي: "الوضع الراهن غير مقبول بالنسبة لي. لم يعد بإمكاننا التراجع. علينا توجيه ضربة قوية، علينا ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، كما علينا ضرب شرق لبنان، وعلينا مهاجمة حزب الله بكل قوتنا".واعتبر شيكلي أنَّ "وقف إطلاق النار في يؤثر على حرية العمل في لبنان"، موضحاً أنَّ "الجيش الإسرائيلي لا يعمل في كامل البلاد، بل في بعض المناطق منها"، وأضاف: "صحيح أن القتال قائم، لكن الوضع ليس جيداً".وانتقد شيكلي أيضاً الجيش الإسرائيلي لعدم استعداده لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة المتفجرة، وقال: "القوات البرية هي المسؤولة عن تزويد المقاتلين على الأرض بالمعدات اللازمة للتصدي لهذا الخطر. لطالما شاهدنا هذه الطائرات المسيّرة في ساحات أخرى، لا سيما في وأوكرانيا. لا يمكنكم القدوم والقول نحن متفاجئون، ولا يمكنكم القدوم والقول الآن ننشر شبكات".إلى ذلك، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن "حزب الله" أطلق مؤخراً عشرات الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة على قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، واتجه نحو تجمعات سكنية في .الصحيفة ذكرت أيضاً إنه "وفقاً لسياسة الجيش الإسرائيلي، فإنه لا يجري نشر أعداد عمليات إطلاق حزب الله للصواريخ والهجمات التي شنّها ضده"، وأضافت: "لكن في المقابل، يُدرك سكان الشمال مدى غرابة الواقع الذي يعيشونه في الأسابيع الأخيرة. للخروج من هذا الوضع الحرج، يجب على أن تتجاوز موقف الترقب تجاه إيران ولبنان. أيضاً، على إسرائيل اتخاذ إجراءات حاسمة تستهدف معاقل الطرف الآخر، الأمر الذي قد يُفضي في نهاية المطاف إلى تغيير في الوضع الأمني، ويُخفف العبء عن القوات النظامية والدائمة والاحتياطية في الجيش الإسرائيليّ".