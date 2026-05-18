إلى اللبنانيين الراغبين بالسفر إلى إيران.. بيانٌ من السفارة

أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية في ، في بيان، أنه "بات بامكان المواطنين اللبنانيين، حاملي جوازات السفر العادية، السفر إلى لأغراض السياحة أو الزيارة مرة واحدة كل ستة أشهر والإقامة فيها لمدة 15 يوماً دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك ابتداءً من 22 أيار 2026".

Advertisement



وذكرت السفارة أنه "في ما يتعلق بالراغبين في السفر لأغراض أخرى (غير السياحة والزيارة الدينية)، أو الراغبين في الإقامة داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمدة تتجاوز 15 يوماً، وكذلك الذين ينوون دخول الأراضي الإيرانية لأكثر من مرة واحدة خلال فترة الستة أشهر، فيتوجب عليهم الحصول على التأشيرة اللازمة من خلال إحدى بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج أو من المطارات الدولية الإيرانية".