تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إلى اللبنانيين الراغبين بالسفر إلى إيران.. بيانٌ من السفارة
Lebanon 24
18-05-2026
|
14:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
في
بيروت
، في بيان، أنه "بات بامكان المواطنين اللبنانيين، حاملي جوازات السفر العادية، السفر إلى
إيران
لأغراض السياحة أو الزيارة
الدينية
مرة واحدة كل ستة أشهر والإقامة فيها لمدة 15 يوماً دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك ابتداءً من 22 أيار 2026".
Advertisement
وذكرت السفارة أنه "في ما يتعلق بالراغبين في السفر لأغراض أخرى (غير السياحة والزيارة الدينية)، أو الراغبين في الإقامة داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمدة تتجاوز 15 يوماً، وكذلك الذين ينوون دخول الأراضي الإيرانية لأكثر من مرة واحدة خلال فترة الستة أشهر، فيتوجب عليهم الحصول على التأشيرة اللازمة من خلال إحدى بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج أو من المطارات الدولية الإيرانية".
مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركية: على الأميركيين الذين يفكرون في السفر جواً عبر العراق أن يكونوا على دراية بالمخاطر
Lebanon 24
السفارة الأميركية: على الأميركيين الذين يفكرون في السفر جواً عبر العراق أن يكونوا على دراية بالمخاطر
19/05/2026 01:25:32
19/05/2026 01:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من السفارة الأميركية.. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من السفارة الأميركية.. إليكم ما جاء فيه
19/05/2026 01:25:32
19/05/2026 01:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد من السفارة الأميركية.. ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
بيان جديد من السفارة الأميركية.. ماذا تضمّن؟
19/05/2026 01:25:32
19/05/2026 01:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا أعلنت؟
Lebanon 24
بيان من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا أعلنت؟
19/05/2026 01:25:32
19/05/2026 01:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الإيرانية
الإيراني
الجمهوري
الدينية
الإسلام
جمهورية
إسلامي
المطار
تابع
قد يعجبك أيضاً
بو عاصي: إما ننزع سلاح "الحزب" ولو بالقوة وإما نبقى على ما نحن عليه
Lebanon 24
بو عاصي: إما ننزع سلاح "الحزب" ولو بالقوة وإما نبقى على ما نحن عليه
16:54 | 2026-05-18
18/05/2026 04:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
Lebanon 24
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
16:47 | 2026-05-18
18/05/2026 04:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يتحرك "حزب الله" عسكرياً؟ هيئة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
كيف يتحرك "حزب الله" عسكرياً؟ هيئة إسرائيلية تكشف
16:20 | 2026-05-18
18/05/2026 04:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان ودول عربية.. كم بلغت تكاليف رحلة الحج لعام 2026؟
Lebanon 24
في لبنان ودول عربية.. كم بلغت تكاليف رحلة الحج لعام 2026؟
16:00 | 2026-05-18
18/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. ضباط من الجيش سيشاركون باجتماع "البنتاغون" بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
قريباً.. ضباط من الجيش سيشاركون باجتماع "البنتاغون" بين لبنان وإسرائيل
15:58 | 2026-05-18
18/05/2026 03:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حدثان خطيران في 24 ساعة.. لبنان أمام أيام مفصلية
Lebanon 24
حدثان خطيران في 24 ساعة.. لبنان أمام أيام مفصلية
06:00 | 2026-05-18
18/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
Lebanon 24
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
23:24 | 2026-05-17
17/05/2026 11:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
Lebanon 24
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
13:36 | 2026-05-18
18/05/2026 01:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتبارًا من هذا التاريخ.. لبنان سيتأثر بمنخفض جوي جديد
Lebanon 24
اعتبارًا من هذا التاريخ.. لبنان سيتأثر بمنخفض جوي جديد
03:40 | 2026-05-18
18/05/2026 03:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بـ 20 عاما ومتزوج.. هذه هوية خطيب وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة مايا أبو الحسن (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بـ 20 عاما ومتزوج.. هذه هوية خطيب وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة مايا أبو الحسن (فيديو)
02:25 | 2026-05-18
18/05/2026 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:54 | 2026-05-18
بو عاصي: إما ننزع سلاح "الحزب" ولو بالقوة وإما نبقى على ما نحن عليه
16:47 | 2026-05-18
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
16:20 | 2026-05-18
كيف يتحرك "حزب الله" عسكرياً؟ هيئة إسرائيلية تكشف
16:00 | 2026-05-18
في لبنان ودول عربية.. كم بلغت تكاليف رحلة الحج لعام 2026؟
15:58 | 2026-05-18
قريباً.. ضباط من الجيش سيشاركون باجتماع "البنتاغون" بين لبنان وإسرائيل
15:48 | 2026-05-18
نقيب الصيادلة زار لاوندس: لمكافحة الدواء المهرّب والمزوّر حفاظاً على صحة المواطنين
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
19/05/2026 01:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
19/05/2026 01:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
19/05/2026 01:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24