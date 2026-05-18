تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"حزب الله يخطط لاغتيالات".. إقرأوا آخر المزاعم الإسرائيلية
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-05-2026
|
14:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل
" تقريراً جديداً زعمت فيه أنّ "
حزب الله
يخطط لتنفيذ اغتيالات في
لبنان
".
Advertisement
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقول إن "الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة
اللبنانية
نواف سلام اتهما حزب الله علناً بجر لبنان إلى حروب متكررة واحتجاز سيادة الدولة رهينة"، وأضاف: "مطلب عون وسلام واضح لا يقبل المساومة، وهو إنه يجب على الدولة اللبنانية احتكار الأسلحة. في المقابل، كان رد حزب الله مباشراً بنفس القدر - تهديدات، وتصريحات لاذعة، وإشارة لا لبس فيها إلى أنّ الاغتيال السياسي لا يزال أداة الإكراه متاحة".
وأكمل: "ما يجري ليس احتكاكاً سياسياً عادياً، بل هو مواجهة مع منظمة مدعومة من
إيران
، تعاملت لعقود مع لبنان لا كوطن ذي سيادة، بل كمنصة عمليات أمامية لمصالح استراتيجية أجنبية".
وتابع: "لم يأتِ التصعيد من فراغ، إذ تجددت الأعمال العدائية في 2 آذار 2026، عندما فتح حزب الله النار دعماً لإيران بعد أيام قليلة من بدء الهجوم العسكري الأميركي
الإسرائيلي
المشترك ضد النظام
الإيراني
. في المقابل، ردّت إسرائيل بتوسيع منطقتها العازلة داخل الأراضي اللبنانية وضرب أكثر من 45 موقعاً تابعاً لحزب الله، بما في ذلك مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية وقاذفات صواريخ. أيضاً، قُضي على نحو 350 عنصراً من حزب الله، بينما دُمّر أكثر من 1100 هدف تابع له. ومنذ ذلك الحين، توسّعت العمليات
الإسرائيلية
، حيث توغلت القوات في الجنوب ووصلت إلى مناطق تبعد نحو 20 كيلومتراً عن
بيروت
".
وأضاف: "لقد أدى وقف إطلاق النار المدعوم من
الولايات المتحدة
إلى تقليص المواجهات واسعة النطاق، وعُقدت الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في
واشنطن
في 15 أيار. وفعلياً، فقد ظل موقف بيروت ثابتاً، وينص على أنه يجب أن يسبق خفض التصعيد أي تسوية أوسع، وأي انتقال نحو سيطرة الدولة الكاملة على الأسلحة مشروط بضمانات أميركية موثوقة. وبأي معيار جاد، يُعد هذا الموقف السيادي الأكثر حزماً الذي اتخذه لبنان منذ سنوات".
وأكمل التقرير: "في المقابل، رد حزب الله بازدراءٍ صريح، وقد وصف المسؤول البارز في الحزب نواف الموسوي الانخراط مع القيادة الإسرائيلية بأنه عار، بينما رفض المفاوضات ووصفها بأنها وهم. أما زعيم حزب الله نعيم قاسم، فقد ذهب أبعد من ذلك، مُصراً على أنه لا دور لأي طرف خارجي في ملف الأسلحة، مُعلناً أن حزب الله لن يستسلم".
وأضاف: "ليست هذه تصريحات حزب سياسي يعمل ضمن نظام دستوري، بل هي إعلانات حركة مسلحة موالية لإيران، وملتزمة تماماً برفض سلطة الدولة التي تعمل فيها. لذا، فإن الخطر المباشر ليس بالضرورة تجدد الحرب التقليدية مع إسرائيل - مع أن هذا الخطر لا يزال قائماً - بل هو زعزعة الاستقرار الداخلي".
ويقول التقرير إن تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية، إلى جانب تقارير مركز مئير أميت للاستخبارات ومعلومات مكافحة الإرهاب، حذرت من احتمال تفعيل الوحدة 121 السرية التابعة لحزب الله ضد شخصيات سياسية وأمنية لبنانية تدعو إلى نزع السلاح، وأضاف: "للوحدة سجل موثق في عمليات الاغتيال المستهدفة، ومع تزايد الضغوط العسكرية على حزب الله وتضاؤل نفوذه السياسي، بات العنف السري والاضطرابات الداخلية أدوات ردع أساسية".
واستكمل: "في الوقت نفسه، يعيد حزب الله نشر قواته في جنوب لبنان والبقاع، مطالباً باستفتاء وطني، وهي آلية يُنظر إليها على نطاق واسع كمحاولة لتحويل قاعدته المسلحة إلى حق نقض دائم على سياسة الدولة. أيضاً، يواصل الحزب الإصرار على أن ترسانته شأن داخلي، رغم احتفاظه بهيكل عسكري مستقل وعمله بتنسيق مباشر مع استراتيجية إيران الإقليمية".
وأضاف: "إن موقف الحكومة اللبنانية، في جوهره، اختبارٌ للسيادة نفسها، فلا يمكن لأي دولة أن تدّعي بثقةٍ امتلاكها سلطةً كاملةً في حين يحتفظ طرفٌ مسلحٌ مستقلٌ مدعومٌ من الخارج بسلسلة قيادته الخاصة، وتوافقه في السياسة الخارجية، وجهازه القسري لإنفاذ القانون. أيضاً، تمثل الفرصة الدبلوماسية الحالية - المدعومة بانخراطٍ أميركي حقيقي - أوضح فرصةٍ أمام لبنان منذ سنواتٍ لإعادة تأكيد سيطرة الدولة".
وتابع: "يدرك حزب الله هذا الأمر تماماً، ولذلك يتصاعد خطابه، وتتزايد تحذيرات الاستخبارات بشأن مخاطر الاغتيال والتخريب الداخلي. لم يقبل الحزب قط نزع السلاح عبر عملية سياسية، بل لطالما اعتمد أسلوب الإكراه عبر إطلاق الصواريخ على الخصوم الخارجيين، والعنف الموجه ضد المنافسين المحليين".
وأضاف: "تواجه واشنطن وحلفاؤها الآن اختباراً بسيطاً لمدى جديتهم. فإذا تُركت القيادة السياسية اللبنانية مكشوفة بينما يحتفظ حزب الله بقدراته العسكرية المستقلة، فإن عملية نزع السلاح ستنهار، وسيتآكل وقف إطلاق النار، وسيبقى لبنان على ما هو عليه فعلياً منذ سنوات: دولة متشرذمة تعمل كمنصة عمليات متقدمة للاستراتيجية الإقليمية
الإيرانية
".
واستكمل: "عملياً، يتطلب هذا تنسيقاً عاجلاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع السلطات اللبنانية لضمان حماية مباشرة للرئيس عون ورئيس الوزراء سلام، إلى جانب انسحاب تدريجي مدروس للقوات الإسرائيلية من مناطق لبنانية مختارة. من شأن هذا التموضع التدريجي أن يُظهر في الوقت الفعلي أن الدبلوماسية في ظل حكومة عون تُحقق مكاسب سيادية ملموسة، بينما لا يُسفر الموقف العسكري لحزب الله إلا عن العزلة والدمار والتراجع الاستراتيجي".
وختم: "بات المسار واضحاً لا لبس فيه، فإما أن تحتكر الدولة اللبنانية استخدام القوة وتقضي على خطر الإكراه المسلح الداخلي، أو أن يعيد حزب الله فرض هيمنته عبر الترهيب والعنف الانتقائي. الخيار الوسط يتلاشى بسرعة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل ستوقف إسرائيل قتالها ضد "حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
هل ستوقف إسرائيل قتالها ضد "حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
19/05/2026 01:25:38
19/05/2026 01:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"دورٌ سوري ضد حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير
Lebanon 24
"دورٌ سوري ضد حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير
19/05/2026 01:25:38
19/05/2026 01:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الكويت تحبط مخطط اغتيالات وتضبط شبكة مرتبطة بـ"حزب الله" (صور)
Lebanon 24
الكويت تحبط مخطط اغتيالات وتضبط شبكة مرتبطة بـ"حزب الله" (صور)
19/05/2026 01:25:38
19/05/2026 01:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"هدنة مؤقتة في لبنان"؟ إقرأوا آخر تقرير
Lebanon 24
"هدنة مؤقتة في لبنان"؟ إقرأوا آخر تقرير
19/05/2026 01:25:38
19/05/2026 01:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الولايات المتحدة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيرانية
اللبنانية
الإيراني
رئيس عون
تابع
قد يعجبك أيضاً
بو عاصي: إما ننزع سلاح "الحزب" ولو بالقوة وإما نبقى على ما نحن عليه
Lebanon 24
بو عاصي: إما ننزع سلاح "الحزب" ولو بالقوة وإما نبقى على ما نحن عليه
16:54 | 2026-05-18
18/05/2026 04:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
Lebanon 24
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
16:47 | 2026-05-18
18/05/2026 04:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يتحرك "حزب الله" عسكرياً؟ هيئة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
كيف يتحرك "حزب الله" عسكرياً؟ هيئة إسرائيلية تكشف
16:20 | 2026-05-18
18/05/2026 04:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان ودول عربية.. كم بلغت تكاليف رحلة الحج لعام 2026؟
Lebanon 24
في لبنان ودول عربية.. كم بلغت تكاليف رحلة الحج لعام 2026؟
16:00 | 2026-05-18
18/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. ضباط من الجيش سيشاركون باجتماع "البنتاغون" بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
قريباً.. ضباط من الجيش سيشاركون باجتماع "البنتاغون" بين لبنان وإسرائيل
15:58 | 2026-05-18
18/05/2026 03:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حدثان خطيران في 24 ساعة.. لبنان أمام أيام مفصلية
Lebanon 24
حدثان خطيران في 24 ساعة.. لبنان أمام أيام مفصلية
06:00 | 2026-05-18
18/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
Lebanon 24
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
23:24 | 2026-05-17
17/05/2026 11:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
Lebanon 24
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
13:36 | 2026-05-18
18/05/2026 01:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتبارًا من هذا التاريخ.. لبنان سيتأثر بمنخفض جوي جديد
Lebanon 24
اعتبارًا من هذا التاريخ.. لبنان سيتأثر بمنخفض جوي جديد
03:40 | 2026-05-18
18/05/2026 03:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بـ 20 عاما ومتزوج.. هذه هوية خطيب وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة مايا أبو الحسن (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بـ 20 عاما ومتزوج.. هذه هوية خطيب وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة مايا أبو الحسن (فيديو)
02:25 | 2026-05-18
18/05/2026 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:54 | 2026-05-18
بو عاصي: إما ننزع سلاح "الحزب" ولو بالقوة وإما نبقى على ما نحن عليه
16:47 | 2026-05-18
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
16:20 | 2026-05-18
كيف يتحرك "حزب الله" عسكرياً؟ هيئة إسرائيلية تكشف
16:00 | 2026-05-18
في لبنان ودول عربية.. كم بلغت تكاليف رحلة الحج لعام 2026؟
15:58 | 2026-05-18
قريباً.. ضباط من الجيش سيشاركون باجتماع "البنتاغون" بين لبنان وإسرائيل
15:48 | 2026-05-18
نقيب الصيادلة زار لاوندس: لمكافحة الدواء المهرّب والمزوّر حفاظاً على صحة المواطنين
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
19/05/2026 01:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
19/05/2026 01:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
19/05/2026 01:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24