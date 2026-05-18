تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقيب الصيادلة زار لاوندس: لمكافحة الدواء المهرّب والمزوّر حفاظاً على صحة المواطنين

Lebanon 24
18-05-2026 | 15:48
A-
A+
نقيب الصيادلة زار لاوندس: لمكافحة الدواء المهرّب والمزوّر حفاظاً على صحة المواطنين
نقيب الصيادلة زار لاوندس: لمكافحة الدواء المهرّب والمزوّر حفاظاً على صحة المواطنين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار نقيب صيادلة لبنان عبد الرحمن مرقباوي، على رأس وفد من النقابة، المدير العام للمديرية العامة لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس، في مكتبه في المديرية حيث جرى البحث في ملف الدواء المهرّب والمزوّر وسبل التشدد في ضبطه، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة الدواء المتداول في الأسواق اللبنانية.
Advertisement


وضم وفد النقابة كلا من: أمين السر كريستيان خوري ، أمين صندوق المجلس ألسي نصار، والأعضاء إحسان كركي وماريا الخطيب وامين سر مجلس التقاعد زياد الحاج شحادة.


ولفت مرقباوي اثر اللقاء أنّ النقابة سلّمت جهاز أمن الدولة معلومات متعلقة بعمليات تهريب الأدوية، مشدداً على أهمية التعاون المباشر بين النقابة والأجهزة الأمنية لملاحقة الفاسدين والمتورطين في تهريب وتزوير الأدوية بما يضمن حماية المواطنين ومنع استغلالهم عبر إدخال أدوية فاسدة أو مزورة.


وأشار إلى أنّ هذا التحرّك يأتي بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال لقائنا معه منذ نحو شهرين حيث شدّد على ضرورة التعاون مع مؤسسات الدولة لمكافحة ظاهرة الدواء المهرّب والفاسد والعمل على تنظيم سوق الدواء في لبنان واستعادة الدور التاريخي للبنان بوصفه صيدلية الشرق".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
نقيب الصيادلة يطمئن اللبنانيين: لا أزمة انقطاع أدوية والمخزون يكفي لأشهر
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمات أمنية تشمل عدة مناطق تسفر عن ضبط مواد تبغية مزورة ومهربة (صور)
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية الشويفات زار لاوندس وبحث معه في مسألة حفظ الأمن وضبط أسعار فواتير مولدات الكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش اللبناني: ندعو المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية حفاظاً على سلامتهم
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

مؤسسات الدولة

المدير العام

عبد الرحمن

أمن الدولة

جوزاف عون

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:36 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:25 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-05-18
Lebanon24
16:47 | 2026-05-18
Lebanon24
16:20 | 2026-05-18
Lebanon24
16:00 | 2026-05-18
Lebanon24
15:58 | 2026-05-18
Lebanon24
15:43 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24