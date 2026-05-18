لبنان
نقيب الصيادلة زار لاوندس: لمكافحة الدواء المهرّب والمزوّر حفاظاً على صحة المواطنين
Lebanon 24
18-05-2026
|
15:48
زار نقيب صيادلة
لبنان
عبد الرحمن
مرقباوي، على رأس وفد من النقابة،
المدير العام
للمديرية العامة لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس، في مكتبه في المديرية حيث جرى البحث في ملف الدواء المهرّب والمزوّر وسبل التشدد في ضبطه، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة الدواء المتداول في الأسواق
اللبنانية
.
وضم وفد النقابة كلا من: أمين السر كريستيان
خوري
، أمين صندوق المجلس ألسي نصار، والأعضاء إحسان كركي وماريا
الخطيب
وامين سر مجلس التقاعد زياد الحاج شحادة.
ولفت مرقباوي اثر اللقاء أنّ النقابة سلّمت جهاز
أمن الدولة
معلومات متعلقة بعمليات تهريب الأدوية، مشدداً على أهمية التعاون المباشر بين النقابة والأجهزة الأمنية لملاحقة الفاسدين والمتورطين في تهريب وتزوير الأدوية بما يضمن حماية المواطنين ومنع استغلالهم عبر إدخال أدوية فاسدة أو مزورة.
وأشار إلى أنّ هذا التحرّك يأتي بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية
جوزاف عون
، خلال لقائنا معه منذ نحو شهرين حيث شدّد على ضرورة التعاون مع
مؤسسات الدولة
لمكافحة ظاهرة الدواء المهرّب والفاسد والعمل على تنظيم سوق الدواء في لبنان واستعادة الدور التاريخي للبنان بوصفه صيدلية الشرق".
تابع
