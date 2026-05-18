نقيب الصيادلة زار لاوندس: لمكافحة الدواء المهرّب والمزوّر حفاظاً على صحة المواطنين

وضم وفد النقابة كلا من: أمين السر كريستيان ، أمين صندوق المجلس ألسي نصار، والأعضاء إحسان كركي وماريا وامين سر مجلس التقاعد زياد الحاج شحادة.ولفت مرقباوي اثر اللقاء أنّ النقابة سلّمت جهاز معلومات متعلقة بعمليات تهريب الأدوية، مشدداً على أهمية التعاون المباشر بين النقابة والأجهزة الأمنية لملاحقة الفاسدين والمتورطين في تهريب وتزوير الأدوية بما يضمن حماية المواطنين ومنع استغلالهم عبر إدخال أدوية فاسدة أو مزورة.وأشار إلى أنّ هذا التحرّك يأتي بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية ، خلال لقائنا معه منذ نحو شهرين حيث شدّد على ضرورة التعاون مع لمكافحة ظاهرة الدواء المهرّب والفاسد والعمل على تنظيم سوق الدواء في لبنان واستعادة الدور التاريخي للبنان بوصفه صيدلية الشرق".