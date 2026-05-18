تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كيف يتحرك "حزب الله" عسكرياً؟ هيئة إسرائيلية تكشف

Lebanon 24
18-05-2026 | 16:20
A-
A+
كيف يتحرك حزب الله عسكرياً؟ هيئة إسرائيلية تكشف
كيف يتحرك حزب الله عسكرياً؟ هيئة إسرائيلية تكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها، اليوم الإثنين، إنَّ "حزب الله" انتقل من النشاط المنظم القائم على التسلسل القيادي والأوامر المركزية، إلى أسلوب "حرب العصابات" والاعتماد على مجموعات صغيرة مستقلة.
Advertisement

ونقلت الهيئة عن مصادر عسكرية قولها إنَّ المداولات الأخيرة داخل الجيش الإسرائيلي تشير إلى انتقال الحزب إلى "وضع البقاء"، على الرغم من أن "الحزب" لا يزال يواصل شنَّ هجمات على قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية، ولكن ليس بالطريقة التي كان يستعد لها لسنوات عديدة، بحسب المصادر. 

ويقول الجيش الإسرائيلي إن "عناصر حزب الله يعملون بشكل مستقل، ويعود ذلك جزئياً إلى اغتيال قادة بارزين في قوة الرضوان، إلى جانب القضاء على أكثر من 220 عنصراً من حزب الله في جنوب لبنان خلال الأسبوع الماضي".

وقال مصدر استخباراتي في الجيش الإسرائيلي لهيئة البث إنَّ "الهجوم على المقرات وقادة الميدان يجعل من الصعب على حزب الله إنشاء سلسلة قيادة، كما كان الحال في بداية القتال".

مواضيع ذات صلة
كيف يُقاتل "حزب الله" في الجنوب؟ تقريرٌ عسكريّّ يكشف
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف عن إحباط محاولة لـ"حزب الله" لاقتحام موقع عسكري داخل لبنان!
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أين يضع "حزب الله" طائراته؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

الرضوان

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:36 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:25 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-05-18
Lebanon24
16:47 | 2026-05-18
Lebanon24
16:00 | 2026-05-18
Lebanon24
15:58 | 2026-05-18
Lebanon24
15:48 | 2026-05-18
Lebanon24
15:43 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24