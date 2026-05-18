بو عاصي: إما ننزع سلاح "الحزب" ولو بالقوة وإما نبقى على ما نحن عليه

18-05-2026 | 16:54
بو عاصي: إما ننزع سلاح الحزب ولو بالقوة وإما نبقى على ما نحن عليه
أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "واجبنا نزع سلاح "حزب الله"، وأضاف: "إما ننزع سلاح الحزب ولو بالقوة وإما نبقى على ما نحن عليه اليوم من ضربات إسرائيلية وقتل ودمار وتمدد للإحتلال. ليس أمامنا إلا هذين الخيارين".
وفي مقابلة تلفزيونية، وجّه بو عاصي التحية الى رئيس الجمهورية جوزاف عون قائلاً: "ألف bravo للرئيس عون على شجاعته والسير بالتفاوض مع إسرائيل برعاية أميركية بهدف واضح هو نزع فتيل التفجير وإستعمال لبنان كساحة وحيدة للمواجهة بين القوى الإقليمية واسرائيل. هذه خطوة تاريخيّة. هذا الكلام ليس من باب التبجيل، فأنا لستُ ملزمًا أن أبخّر لأحد".



تابع: "نحن بالطبع نريد الأهداف الخمسة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية من وقف إطلاق النار الى الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الاسرى وعودة الأهالي وإعادة الاعمار. ولكن في المقابل علينا ان نقدّم شيئاً وإلا لا يسمى تفاوضاً. لذا المطلوب هو سلاح "حزب الله"، ليس فقط كجزء من التفاوض انما حماية للمصلحة الوطنية العليا بشكل اساس". 



وأما عما يحكى عن خروج الحزب بتعهد علني لوقفه إطلاق النار من اجل تسهيل التوصل الى وقف اطلاق النار، أجاب: "هذا الامر لا يجدي نفعاً لأننا لا نصدق الحزب، فهو تعهد مراراً وإنقلب على تعهداته، أكان خلال حوار 2006 أو القرار 1701 أو إعلان بعبدا. نحن لا نصدّق الحزب، فهو يلتزم فقط بإديولوجيته وتبعيته العمياء لولاية الفقيه في إيران".



تابع: "لم يشهد التاريخ ان تخوض مجموعة الحرب بهدف السعي الى وقف إطلاق النار. حزب الله شنّ حربين بهدف الوصول الى وقف إطلاق النار وحين يتوهّم تحقيق ذلك يطلق رصاصه على الحدت وعين الرمانة والحازمية ابتهاجاً".


وختم بو عاصي: "إدعى الحزب انه خاض حرباً إستباقية وهذا في الأساس ليس دوره، كما وأن من يخوض حرباً إستباقية يكون هو الأقوى، فهل هو الأقوى؟.. يجري التفاوض على وقف اطلاق النار، أولم يكن الاجدى بكم عدم إطلاق النار في الأساس وجرّ الويلات على شعبنا؟".
 
 
