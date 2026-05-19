|
لبنان
فرنجيه: تأييد كامل للمفاوضات غير المباشرة ورفض لعفو عام "مفصّل"
Lebanon 24
19-05-2026
|
08:45
أعلن النائب طوني
فرنجيه
تمسك
تيار
المرده بموقفه الداعم للمفاوضات غير المباشرة منذ انطلاقها، داعياً
القوى السياسية
إلى اتخاذ مواقف وطنية جامعة ومقدراً حجم الضغوط التي تواجه رئيس الجمهورية في هذه المرحلة. ورفض فرنجيه في تصريح من
البرلمان
محاولات التشكيك بوطنية
التيار
، واصفاً التقارير التي تحدثت عن ترتيب انقلابات بأنها "خرافات" عارية من الصحة.
وهاجم فرنجيه الأطراف التي تقارب ملف الحرب من منظور ضيق، مشيراً إلى أن البعض يتناسون الاعتداءات المستمرة، والشهداء الذين يسقطون يومياً جراء
الغارات
الإسرائيلية
، والقرى الجنوبية المحتلة، فضلاً عن خروقات
الاحتلال
لقرار وقف إطلاق النار على مدى 15 شهراً.
وفي شأن قانون العفو العام، أبدى فرنجيه تأييده للمقترح من حيث المبدأ لرفع المظلومية وتخفيف
العقوبات
، مستدركاً بأن تيار المرده يرفض تفصيل القانون على قياس أي جهة، ويشترط وضع استثناءات حاسمة لا تشملها أحكام العفو، وفي مقدمتها جرائم الإرهاب، والقتل العمد، والاغتصاب.
