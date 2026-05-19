فرنجيه: تأييد كامل للمفاوضات غير المباشرة ورفض لعفو عام "مفصّل"

أعلن النائب طوني تمسك المرده بموقفه الداعم للمفاوضات غير المباشرة منذ انطلاقها، داعياً إلى اتخاذ مواقف وطنية جامعة ومقدراً حجم الضغوط التي تواجه رئيس الجمهورية في هذه المرحلة. ورفض فرنجيه في تصريح من محاولات التشكيك بوطنية ، واصفاً التقارير التي تحدثت عن ترتيب انقلابات بأنها "خرافات" عارية من الصحة.وهاجم فرنجيه الأطراف التي تقارب ملف الحرب من منظور ضيق، مشيراً إلى أن البعض يتناسون الاعتداءات المستمرة، والشهداء الذين يسقطون يومياً جراء ، والقرى الجنوبية المحتلة، فضلاً عن خروقات لقرار وقف إطلاق النار على مدى 15 شهراً.وفي شأن قانون العفو العام، أبدى فرنجيه تأييده للمقترح من حيث المبدأ لرفع المظلومية وتخفيف ، مستدركاً بأن تيار المرده يرفض تفصيل القانون على قياس أي جهة، ويشترط وضع استثناءات حاسمة لا تشملها أحكام العفو، وفي مقدمتها جرائم الإرهاب، والقتل العمد، والاغتصاب.