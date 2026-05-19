عن المُفاوضات مع إسرائيل... هذا آخر ما كشفه مصدر أمنيّ لبنانيّ

قال مصدر أمني لبناني إنه "يتم دراسة مشروع اعلان نوايا مع اسرائيل برعاية أميركية ولم يصل إلى خواتيمه بعد".

وأضاف في حديث لـ" ": "إن استمرار التصعيد في سيشكل خطرا على مسار المفاوضات مع اسرائيل، وأبلغنا أن وقف اطلاق النار مفتاح لكل شيء ولا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة".

وتابع المصدر الأمني قائلاً: "واشنطن مصممة على تحقيق خرق في المسار اللبناني لكن لا يريد وقف النار".

واعتبر أن "استمرار الخروق سيؤدي إما لعدم توجهنا للمفاوضات أو مشاركتنا وطرح بند وقف النار فقط".

ورأى أن "على الأميركي للمفاوضات تحمل مسؤولياته وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل".

وقال: "لدينا قناعة أن يريد أن يفاوض عن نفسه، وأهدافنا مع الحزب مشتركة وهي الوصول لوقف إطلاق النار لكن مقاربتنا مختلفة".