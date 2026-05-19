جرادي استقبل وفد الجبهة الديمقراطية لبحث عدوان غزة وأوضاع مخيمات لبنان

التقى وفد من لتحرير فلسطين، برئاسة عضو المكتب السياسي ومسؤول يوسف أحمد، النائب الدكتور إلياس جرادي في مكتبه بمجلس النواب. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية واستمرار الحصار وسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال في ، وتعطيله لمسار القرارات الدولية بهدف فرض التهجير، بالتوازي مع التصعيد المستمر في الضفة عبر التوسع الاستيطاني وتقطيع أوصال البلاد لتسريع خطوات الضم.

وطالب الوفد بتحرك والدول العربية لوقف العدوان وتأمين الحماية وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار.



كما تناول اللقاء الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين في لبنان في ظل تفاقم البطالة والفقر وتراجع خدمات وكالة الأونروا. وشدد وفد الجبهة على ضرورة تعزيز التحرك اللبناني الفلسطيني المشترك لحماية الوكالة من الابتزاز والضغط على الدول المانحة لتأمين التمويل، باعتبارها شاهداً على حق العودة.

ودعا الوفد إلى معالجة من خلال الحوار وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين وفي مقدمتها حق العمل والتملك. ومن جهته، أكد النائب جرادي دعمه لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات والحفاظ على استقرار المخيمات والمعالجة المشتركة للقضايا الإنسانية.