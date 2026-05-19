شيخ العقل استقبل السفير المصري وبحث في مسار المفاوضات الإقليمية

شهدت دار طائفة الدروز في ودارة شانيه سلسلة لقاءات ترأسها شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى. واستقبل سماحته السفير المصري في علاء موسى، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة ومسار المفاوضات الإقليمية.

Advertisement

وثمن السفير موسى خطوة القمة الروحية التي ستستضيفها الدار مطلع الشهر المقبل، مؤكداً حاجة لبنان الملحة لهذا المنبر الذي يجمع مكونات الشعب اللبناني. كما دعا موسى إلى التهدئة السريعة في المنطقة لتمكين لبنان من التركيز على استقراره وإنمائه.



وفي لقاء آخر، استقبل الشيخ أبي المنى رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض على رأس وفد من الحركة. وأكد محفوض بعد اللقاء التمسك بالدستور ومؤسسات الدولة، رافضاً منطق الدويلة والسلاح غير الشرعي ومشاريع الخارج التي تعطل الحياة السياسية وتدمر الاقتصاد.

كما استنكر محفوض حملات التحريض والإسفاف التي تستهدف البطريرك الكاردينال بشارة ، معتبراً إياها اعتداءً على رمز وطني، ومؤكداً التوجه نحو لتقديم شكاوى أمام النائب العام التمييزي ضد المتورطين.

وفي سياق منفصل، التقى شيخ العقل رجلي الأعمال غسان ووليد عساف، ووفداً من سيدات لقاء عين داره لعرض برامجهن الإنسانية في توزيع الأدوية.