تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شيخ العقل استقبل السفير المصري وبحث في مسار المفاوضات الإقليمية

Lebanon 24
19-05-2026 | 09:28
A-
A+
شيخ العقل استقبل السفير المصري وبحث في مسار المفاوضات الإقليمية
شيخ العقل استقبل السفير المصري وبحث في مسار المفاوضات الإقليمية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت دار طائفة الموحدين الدروز في فردان ودارة شانيه سلسلة لقاءات ترأسها شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى. واستقبل سماحته السفير المصري في لبنان علاء موسى، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة ومسار المفاوضات الإقليمية.
Advertisement
 
وثمن السفير موسى خطوة القمة الروحية التي ستستضيفها الدار مطلع الشهر المقبل، مؤكداً حاجة لبنان الملحة لهذا المنبر الذي يجمع مكونات الشعب اللبناني. كما دعا موسى إلى التهدئة السريعة في المنطقة لتمكين لبنان من التركيز على استقراره وإنمائه.

وفي لقاء آخر، استقبل الشيخ أبي المنى رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض على رأس وفد من الحركة. وأكد محفوض بعد اللقاء التمسك بالدستور ومؤسسات الدولة، رافضاً منطق الدويلة والسلاح غير الشرعي ومشاريع الخارج التي تعطل الحياة السياسية وتدمر الاقتصاد.
 
كما استنكر محفوض حملات التحريض والإسفاف التي تستهدف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، معتبراً إياها اعتداءً على رمز وطني، ومؤكداً التوجه نحو القضاء لتقديم شكاوى أمام النائب العام التمييزي ضد المتورطين.
 
وفي سياق منفصل، التقى شيخ العقل رجلي الأعمال غسان ووليد عساف، ووفداً من سيدات لقاء عين داره لعرض برامجهن الإنسانية في توزيع الأدوية.
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل يستقبل السفير الكويتي: مواقف طهران "التاريخية" تدعم سيادة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 20:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل يستقبل وزير الدفاع ويؤكد على الالتفاف حول الجيش والشرعية
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 20:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 20:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 20:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الماروني

الموحدين

الدستور

الراعي

القضاء

ماروني

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-05-19
Lebanon24
13:05 | 2026-05-19
Lebanon24
13:03 | 2026-05-19
Lebanon24
12:47 | 2026-05-19
Lebanon24
12:36 | 2026-05-19
Lebanon24
12:24 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24