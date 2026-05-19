ستة نواب يعلنون في مؤتمر صحافي إنجاز قانون العفو العام

أعلن تكتل نيابي ضم النواب عماد ، ، ، بلال الحشيمي، نبيل بدر، ومحمد سليمان، في مؤتمر صحافي مشترك، عن نجاح اللجان النيابية المشتركة في إقرار اقتراح بعد إدخال تعديلات واسعة عليه، وإحالته رسمياً إلى الجلسة التشريعية للهيئة العامة المقررة يوم الخميس المقبل.

وأكد النواب أن القانون يمثل خطوة استثنائية لرفع الظلامات وتحقيق مصالحة مجتمعية شاملة طال انتظارها بين اللبنانيين بعد نقاشات وسجالات ماراتونية داخل أروقة .



وفي تفاصيل القانون الصادر، أوضح النائب الحوت أن الصياغة الجديدة تفصل تماماً بين شق العفو العام وشق الجرائم الخطيرة المستثناة من أي إعفاء، مثل الاعتداء على ، والارتكابات المالية، والمس بحقوق الأفراد الشخصية أو أموال الدولة.

وأضاف الحوت أن القانون سينصف الموقوفين الذين استمر احتجازهم لسنوات طويلة دون صدور أحكام قضائية بحقهم، حيث سيتم إطلاق سراحهم ومحاكمتهم طلقاء، مع اعتماد مبدأ إدغام وتطبيق الأشد منها، وخفض المدد السجنية، تمهيداً لإقرار القانون بشكل نهائي في .