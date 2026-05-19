تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
البزري بحث مع وزير الاقتصاد تأمين الخبز لمراكز إيواء صيدا
Lebanon 24
19-05-2026
|
10:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري اتصالاً بوزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع مدينة
صيدا
وأهلها، حيث تركز البحث على تأمين مادة الخبز لمراكز الإيواء المنتشرة في المدينة.
Advertisement
وأثمر هذا التواصل تنسيقاً مباشراً مع
المدير العام
لمكتب الحبوب والشمندر السكري عصام أبو جودة، وبالتعاون مع
رئيس اتحاد
نقابات الأفران والمخابز في
لبنان
النقيب ناصر سرور، مما أدى إلى عقد اجتماع موسع ضم وحدة إدارة
الكوارث
وبرنامج الأغذية العالمي لترجمة هذا المسعى على الأرض.
وأسفر الاجتماع عن اتفاق رسمي يقضي بتأمين الخبز لخمسة وعشرين مركز إيواء في مدينة صيدا لمدة أسبوعين متتاليين، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس القادم، وذلك بالاعتماد على الهبة
العراقية
المقدمة للدولة
اللبنانية
.
ويأتي هذا التحرك كخطوة حيوية لتخفيف الأعباء المعيشية عن العائلات المقيمة في مراكز الإيواء وضمان تدفق المواد الغذائية الأساسية بشكل منتظم بالتعاون بين الجهات الرسمية والنقابية والدولية.
مواضيع ذات صلة
البزري عرض مع رئيس بلدية صيدا شؤوناً خدماتية ومعيشية
Lebanon 24
البزري عرض مع رئيس بلدية صيدا شؤوناً خدماتية ومعيشية
19/05/2026 20:17:13
19/05/2026 20:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة بحث مع مفوضية اللاجئين في دعم النازحين في مراكز الإيواء وخارجها
Lebanon 24
سلامة بحث مع مفوضية اللاجئين في دعم النازحين في مراكز الإيواء وخارجها
19/05/2026 20:17:13
19/05/2026 20:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاون لبناني–دولي لتعزيز إدارة مراكز الإيواء في صيدا
Lebanon 24
تعاون لبناني–دولي لتعزيز إدارة مراكز الإيواء في صيدا
19/05/2026 20:17:13
19/05/2026 20:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري وسلام بحثا في أوضاع النازحين وأشادا بدور صيدا الإنساني
Lebanon 24
البزري وسلام بحثا في أوضاع النازحين وأشادا بدور صيدا الإنساني
19/05/2026 20:17:13
19/05/2026 20:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد
المدير العام
رئيس اتحاد
اللبنانية
العراقية
العراقي
الكوارث
العراق
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع.. وجدار صوت فوق مناطق لبنانية
Lebanon 24
غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع.. وجدار صوت فوق مناطق لبنانية
11:49 | 2026-05-19
19/05/2026 11:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نحو زراعة مستدامة… تعاون يجمع وزارة الزراعة وفرسان مالطا
Lebanon 24
نحو زراعة مستدامة… تعاون يجمع وزارة الزراعة وفرسان مالطا
13:14 | 2026-05-19
19/05/2026 01:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمارك تعلن عن أيام فتح المكاتب الحدودية لإنجاز المعاملات
Lebanon 24
الجمارك تعلن عن أيام فتح المكاتب الحدودية لإنجاز المعاملات
13:05 | 2026-05-19
19/05/2026 01:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أبعد من التهدئة.. ما الذي يمنع تل أبيب من تثبيت الهدنة الشاملة؟
Lebanon 24
أبعد من التهدئة.. ما الذي يمنع تل أبيب من تثبيت الهدنة الشاملة؟
13:03 | 2026-05-19
19/05/2026 01:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يعلن عن سلسلة ضربات جديدة على مواقع اسرائيلية
Lebanon 24
حزب الله يعلن عن سلسلة ضربات جديدة على مواقع اسرائيلية
12:47 | 2026-05-19
19/05/2026 12:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
Lebanon 24
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
13:36 | 2026-05-18
18/05/2026 01:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "درونات حزب الله".. من أين يطلقها؟
Lebanon 24
مفاجأة عن "درونات حزب الله".. من أين يطلقها؟
15:15 | 2026-05-18
18/05/2026 03:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
Lebanon 24
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
01:30 | 2026-05-19
19/05/2026 01:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
07:20 | 2026-05-19
19/05/2026 07:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
Lebanon 24
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
16:47 | 2026-05-18
18/05/2026 04:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:49 | 2026-05-19
غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع.. وجدار صوت فوق مناطق لبنانية
13:14 | 2026-05-19
نحو زراعة مستدامة… تعاون يجمع وزارة الزراعة وفرسان مالطا
13:05 | 2026-05-19
الجمارك تعلن عن أيام فتح المكاتب الحدودية لإنجاز المعاملات
13:03 | 2026-05-19
أبعد من التهدئة.. ما الذي يمنع تل أبيب من تثبيت الهدنة الشاملة؟
12:47 | 2026-05-19
حزب الله يعلن عن سلسلة ضربات جديدة على مواقع اسرائيلية
12:36 | 2026-05-19
مجزرة إسرائيلية في دير قانون النهر
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
19/05/2026 20:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
19/05/2026 20:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
19/05/2026 20:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24