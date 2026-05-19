البزري بحث مع وزير الاقتصاد تأمين الخبز لمراكز إيواء صيدا

أجرى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري اتصالاً بوزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع مدينة وأهلها، حيث تركز البحث على تأمين مادة الخبز لمراكز الإيواء المنتشرة في المدينة.

وأثمر هذا التواصل تنسيقاً مباشراً مع لمكتب الحبوب والشمندر السكري عصام أبو جودة، وبالتعاون مع نقابات الأفران والمخابز في النقيب ناصر سرور، مما أدى إلى عقد اجتماع موسع ضم وحدة إدارة وبرنامج الأغذية العالمي لترجمة هذا المسعى على الأرض.



وأسفر الاجتماع عن اتفاق رسمي يقضي بتأمين الخبز لخمسة وعشرين مركز إيواء في مدينة صيدا لمدة أسبوعين متتاليين، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس القادم، وذلك بالاعتماد على الهبة المقدمة للدولة .

ويأتي هذا التحرك كخطوة حيوية لتخفيف الأعباء المعيشية عن العائلات المقيمة في مراكز الإيواء وضمان تدفق المواد الغذائية الأساسية بشكل منتظم بالتعاون بين الجهات الرسمية والنقابية والدولية.